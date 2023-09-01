Kripto para piyasalarındaki sığ volatilite dönemi yeniden başlamışa benziyor son yükselişin ardından BTC yine sıkıştı. Eğer Ağustos ayının ortasında başlayan hareketin tekrarını göreceksek fiyatın 10 gün boyunca neredeyse sabit kaldığına şahit olabiliriz. Peki kıdemli uzmanların güncel tahminleri ne yönde?

Bitcoin Fiyatı Düştü

22 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine inen BTC fiyatı tekrar 26.000 doların altında indi. 25.500 dolara kadar gerileyen fiyat endişe verici bir performans gösteriyor. Ağustos sonundaki yükseliş Eylül’ün potansiyel satışlarını karşılayabilir derken işler aniden tersine döndü. Bu hareket zayıf kalan hacimden dolayı zaten beklenen bir şeydi. BTC eğer gerçek bir toparlanma yaşayacaksa günlük 70 milyar dolarlık kümülatif hacmi standarda dönmesi gerekecek.

Grayscale coşkusu erkenden söndü ve haftalık göreceli güç endeksi (RSI) önemli bir trend çizgisine düştü. Daha önce destek görevi gören üstel hareketli ortalamalar (EMA’lar) kümesi de artık dirence dönüşüyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde 13 Eylül tarihine kadar makro cephede ciddi bir gelişme olmayacağı için düşüş devam edebilir.

Kripto Para Uzman Yorumu

Rekt Capital son piyasa değerlendirmesinde yatırımcıları uyardı. Haftalardır daha fazla kaybın yaklaştığını söyleyen analist birçok kez 22.000 dolar bölgesine dikkat çekti. Piyasa analistlerinin ittifak ettiği görüş satışların devam edeceğini söylüyor.

“Çok uzun bir süredir, birkaç aydır hatta bir yıldan fazla bir süredir bu trend çizgisinin korunduğunu gördük. Bu RSI trend çizgisini kaybedersek, muhtemelen daha fazla aşağı yönlü hareket bizi bekliyor olacak”.

Yeni bir düşüş için hedefler 22.000 ile 23.000 dolar arasına bulunuyor. CoinGlass verilerine göre Eylül ayı kayıpları için tarihsel normlar bize %7 ila %13 arasında bir düşüş vadediyor. Rekt Capital, bir rahatlama rallisi gerçekleşirse bunun ancak 27.000 dolar hedefli olacağını savundu.

ABD Dolar Endeksi (DXY) bu yazının yazıldığı sırada 104 seviyesinin üzerindeydi ve son kayıplarını telafi ederek Temmuz ortasında başlayan yükseliş trendini sürdürme eğilimindeydi. DXY henüz 106 seviyesini aşmadan kriptoda satışlar bu denli baskınsa en kötü senaryoda neler olabileceğini hayal etmek güç.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.