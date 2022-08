Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta sonu boyunca güçlü bir düşüşün ardından Ethereum (ETH) fiyatı bir kez daha yaklaşık yüzde 6 arttı. ETH, yazım sırasındaki 194 milyar dolarlık piyasa değeri ile bin 591 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, grafiğindeki teknik oluşumlar ETH’nin bin dolardaki destek seviyesini bir kez daha test edebileceğini gösteriyor.

Bin Dolardaki Destek Yeniden Test Edilebilir

Çok beklenen ve 15 Eylül’de yayınlanması planlanan The Merge güncellemesi öncesi ETH‘deki volatilite oldukça yüksek. ETH fiyatı, Ağustos ayındaki 2 bin dolarlık zirvesinden yüzde 25 düşmüş durumda.

Ether, geçen hafta içinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu kontrol altına almak için güçlü niceliksel sıkılaştırma önlemlerini ima ettiği Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmanın ardından ağır satış baskısı altına girdi. Bloomberg’e konuşan Fairlead Strategies’in kurucu ortağı Katie Stockton, ETH için korkutan bir analizde bulunarak şunları söyledi:

Ether, 50 günlük hareketli ortalamasındaki ilk desteğin altına düştü ve kısa vadeli momentum negatif durumdayken aşağı yönlü risk artıyor. Haftalık stokastik, Nisan ayından bu yana ilk kez düşüyor; bu da yaklaşık bin dolarda olan desteğin önümüzdeki günlerde yeniden test edilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor.

The Merge Güncellemesi Fiyatlandı mı?

ETH fiyatı, İkinci çeyrekteki büyük çöküşün ardından Eylül ayında yayınlanacak olan The Merge güncellemesini çevreleyen iyimserlik üzerinden bir kez daha ivme kazandı. The Merge güncellemesi ile Ethereum Blockchain’i Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçecek. Ancak son satış baskısı, küresel makro korkularının The Merge güncellemesini çevreleyen iyimserliğini geçtiğini gösteriyor. Kripto para borsası Bitfinex analistleri yakın tarihli yatırımcı notunda şunları söyledi:

Ethereum’un yaklaşmakta olan The merge öncesinde düşüşü de dikkate değer çünkü düşüş hissi tüm sözde riskli varlıklarda hakim görünüyor. Kripto para piyasalarının karakteristik özelliği haline gelen volatilite, hiçbir azalma belirtisi göstermiyor.

Ethereum ağının ilk güncellemesi 6 Eylül’de gerçekleşecek ve bu da The Merge’nin başarıyla gerçekleşmesi ihtimalini artıracak. Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe’ye göre işler planlandığı gibi gidecek olursa, ETH bir kez daha güç gösterebilir ve 2 bin 200 dolara kadar yükselebilir.