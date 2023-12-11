BINANCE COIN (BNB)

Korkunun Bacayı Sardığı Bu Altcoin’in Yatırımcıları Zorda! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!

Özet

  • Binance'in BNB'si düzenleyici baskı ve CEO değişikliğinin ardından düşüş trendinde kalmaya devam ediyor.
  • Kripto analisti Ali Martinez, BNB'nin haftalık grafiğinde alçalan üçgen formasyonu oluştuğunu belirterek yatırımcıları uyardı.
  • Analist fiyatın 260 dolar üzerinde bir kapanış yapmasını beklemeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Şu anda bu yılın Ocak ayındaki fiyatlarının üstüne çıkarak büyük kazançlar yakalayan diğer büyük altcoin’lerin aksine Binance‘in BNB‘si yatırımcıları rahatsız edici haber akışı nedeniyle büyük kayıplar vermesinin ardından satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar BNB’nin ne zaman toparlanabileceğine ilişkin spekülasyonlar yaparken tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez’den uyarı geldi.

Alt Başlıklar
Binance’in BNB’si Düzenleyici Baskısı AltındaBNB Yatırımı İçin Doğru Zaman mı?

Binance’in BNB’si Düzenleyici Baskısı Altında

BNB’nin fiyatını baskı altında tutan ilk ve en önemli etmen bu yılın Haziran ayı başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para borsası Binance’e dava açtığını duyurması oldu. Bu duyuru BNB’yi uçurumdan aşağı iterken, o dönemdeki kazançlarının tamamının silinmesine neden oldu ve altcoin’in fiyatı yıllık açılış seviyesinin altına düştü. Haberden sonraki birkaç ay boyunca BNB çoğunlukla yatay işlem gördü ve Kasım ayı sonlarına kadar birkaç küçük yükseliş ve düşüş olmasının dışında önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

Changpeng Zhao‘nun 21 Kasım’da ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kripto para borsasının CEO’luğundan istifa etmesi de altcoin’de düşüşü körükledi. O zamandan bu yana BNB’nin fiyatı 230 dolar civarında seyrediyor ve birçok yatırımcı altcoin’de trendinin tersine dönerek, yükseliş evresine girip girmeyeceğini ve ne zaman gireceğini soruluyor.

BNB Yatırımı İçin Doğru Zaman mı?

Binance’in BNB’sinin haftalık zaman dilimi fiyat grafiğinde net bir şekilde alçalan üçgen formasyonunun oluştuğu görülüyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, 10 Aralık’ta kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı değerlendirmede altcoin’in fiyatının henüz düşüş momentumundan kurtulamadığını ima etti.

Alçalan üçgen formasyonu, tepe noktalarını birleştiren direnç çizgisinin aşağı doğru eğimli olması ve destek çizgisinin yatay konumunu koruması durumunda oluşan bir grafik formasyonudur ve düşüş trendi için bir devam formasyonudur.

Martinez, son performansından dolayı yatırımcıların bir müddet daha BNB’den uzak durmalarının akıllıca olabileceğini ekledi. Bununla birlikte BNB satın almakla ilgilenen yatırımcıların altcoin’in muhtemelen bir yükseliş aşamasına girdiğini teyit edecek olmasından dolayı Zhao’nun istifa ettiği sıradaki fiyat seviyesi olan 260 doların üzerinde mum kapanışı yapmasını beklemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Ralli Döneminde Bu Altcoin Sessiz Kaldı! Beklenen Son Mu?

205 Dolar İmkansız Değil, En Büyük Kripto Paralar Arasında

BitMEX Kurucusu Arthur Hayes’ten Binance ve Changpeng Zhao Açıklaması

Felaket Tellalı Analist Bu Altcoin İçin Uyardı! Daha Da Düşecek

Çöküş Tahminleriyle Ünlü Analist Bu Altcoin İçin Uyardı! Düşüş Kapıda

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Binance Şimdi de ACE Coin’i Duyurdu
Bir Sonraki Yazı Son Düşüşe Direnen Altcoin’in Yıldızı Parladı! Yükseliş Devam Edecek Mi?
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Düşüşe Direnen Altcoin’in Yıldızı Parladı! Yükseliş Devam Edecek Mi?
ALTCOIN
Son Dakika: Binance Şimdi de ACE Coin’i Duyurdu
BINANCE
Acı Reçete Sonrası Analist XRP İçin Konuştu! Hedefim Burası
RIPPLE (XRP)
Teknik Analiz: Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Ralli Başlıyor Mu?
Kripto Para
Lost your password?