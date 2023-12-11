Korkunun Bacayı Sardığı Bu Altcoin’in Yatırımcıları Zorda! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!

Şu anda bu yılın Ocak ayındaki fiyatlarının üstüne çıkarak büyük kazançlar yakalayan diğer büyük altcoin’lerin aksine Binance‘in BNB‘si yatırımcıları rahatsız edici haber akışı nedeniyle büyük kayıplar vermesinin ardından satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar BNB’nin ne zaman toparlanabileceğine ilişkin spekülasyonlar yaparken tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez’den uyarı geldi.

Binance’in BNB’si Düzenleyici Baskısı Altında

BNB’nin fiyatını baskı altında tutan ilk ve en önemli etmen bu yılın Haziran ayı başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para borsası Binance’e dava açtığını duyurması oldu. Bu duyuru BNB’yi uçurumdan aşağı iterken, o dönemdeki kazançlarının tamamının silinmesine neden oldu ve altcoin’in fiyatı yıllık açılış seviyesinin altına düştü. Haberden sonraki birkaç ay boyunca BNB çoğunlukla yatay işlem gördü ve Kasım ayı sonlarına kadar birkaç küçük yükseliş ve düşüş olmasının dışında önemli bir hareketlilik yaşanmadı.

Changpeng Zhao‘nun 21 Kasım’da ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kripto para borsasının CEO’luğundan istifa etmesi de altcoin’de düşüşü körükledi. O zamandan bu yana BNB’nin fiyatı 230 dolar civarında seyrediyor ve birçok yatırımcı altcoin’de trendinin tersine dönerek, yükseliş evresine girip girmeyeceğini ve ne zaman gireceğini soruluyor.

BNB Yatırımı İçin Doğru Zaman mı?

Binance’in BNB’sinin haftalık zaman dilimi fiyat grafiğinde net bir şekilde alçalan üçgen formasyonunun oluştuğu görülüyor. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, 10 Aralık’ta kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı değerlendirmede altcoin’in fiyatının henüz düşüş momentumundan kurtulamadığını ima etti.

Alçalan üçgen formasyonu, tepe noktalarını birleştiren direnç çizgisinin aşağı doğru eğimli olması ve destek çizgisinin yatay konumunu koruması durumunda oluşan bir grafik formasyonudur ve düşüş trendi için bir devam formasyonudur.

Martinez, son performansından dolayı yatırımcıların bir müddet daha BNB’den uzak durmalarının akıllıca olabileceğini ekledi. Bununla birlikte BNB satın almakla ilgilenen yatırımcıların altcoin’in muhtemelen bir yükseliş aşamasına girdiğini teyit edecek olmasından dolayı Zhao’nun istifa ettiği sıradaki fiyat seviyesi olan 260 doların üzerinde mum kapanışı yapmasını beklemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.