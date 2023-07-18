Geçmişte 2 kez aynı dönemde büyük kayıplar yaşanmıştı ve şimdi yeniden benzer bir süreç başlamış gibi görünüyor. Son birkaç ayın en popüler altcoinlerinden biri Ağustos başında halving yapacak olan Litecoin’dir. Yatırımcılar 200 doların üzerinde yeni bir zirve için heyecanla beklerken genel piyasa hissiyatı hayallerin suya düşmesine neden oldu.

Litecoin (LTC) Fiyatı Yorum

Litecoin (LTC) fiyatı kritik bir yatay alanın altına düşerek önceki kırılmayı geçersiz kıldı ve düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Günlük zaman dilimindeki bu düşüş tahminine rağmen, kısa vadeli okumalar halen hafif yükselişe işaret ediyor. Bunun nedeni, bir yükseliş formasyonunun varlığı ve mevcut fiyat seviyesinin hemen altındaki destek seviyelerinin bir araya gelmesidir.

Günlük grafik LTC fiyatının 3 Temmuz’da 115 dolara ulaşmasından bu yana düştüğünü gösteriyor. Düşüş, fiyatı daha sonra direnç olarak doğrulanan 100 dolarlık yatay alanın altına çekti. Bu nedenle, alanın üzerindeki önceki kırılma bir sapma olarak kabul edilir.

LTC fiyatı şu anda 91 dolardan işlem görüyor ve 80 dolardan yükselen bir destek hattına yaklaşıyor.

LTC Coin Alınır Mı?

Günlük grafiğin aksine, dört saatlik kısa vadeli grafik yükseliş trendinin yeniden başlaması için umutları artırıyor. İyimserliğin nedeni yükseliş formasyonu olarak bilinen azalan kamanın görülmesidir. Dahası, fiyat, kamanın destek hattı ve 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesi tarafından oluşturulan destek seviyelerinin bir araya gelmesine yaklaşıyor. Fibonacci geri çekilme seviyelerinin arkasındaki ilke, bir yönde önemli bir fiyat hareketinden sonra, fiyatın orijinal yönünde devam etmeden önce geri çekileceğini veya kısmen önceki bir fiyat seviyesine geri döneceğini göstermektedir.

Dolayısıyla, bölgenin bir sıçrama başlatması ve nihayetinde kamadan kopması mümkündür. Bu kısa vadeli yükseliş tahmini 80 dolar altı kapanışta geçersiz kılınabilir.

Ağustos başında gerçekleşmesi beklenen halving genellikle birkaç hafta önce ve sonrasında istikrarlı düşüşlere neden oluyor. Bu halving döneminde de fiyatın uzun süreli satışlarla karşılaşması yatırımcıları (tarihsel verilere bağlı olarak) pek şaşırtmayacak.