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Korkulan Oluyor! O Ülkede Kripto Para Ticareti Zorlaştırılacak!

Singapur'daki düzenleyiciler, ülkedeki kripto para ticareti üzerindeki denetimlerini sıkılaştırıyor. Bu denetimlerle birlikte bireysel yatırımları için kripto para ticaretinin zorlaştırılması adına çalışmalar yapılıyor.
11:40
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Singapur’daki finansal düzenleyiciler, ülkedeki kripto para ticareti üzerindeki denetimlerini sıkılaştırıyor. 29 Ağustos Pazartesi günü, Singapur’un merkez bankası Singapur Para Otoritesi (MAS) Başkanı Ravi Menon, ülkedeki bireysel yatırımlar için kripto para ticaretini zorlaştırmak adına yeni önlemler almayı planladıklarını açıkladı.

Kripto Para Ticareti Zorlaştırılacak

Singapur Para Otoritesi (MAS) Başkanı Ravi Menon, 29 Ağustos Pazartesi günü katıldığı bir seminerde konuştu ve kripto para ticareti konusunda getirilmesi planlanan ek önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

Kripto paralara bireysel erişim konusunda yeni zorluklar getirmek, düşündüğümüz ve üzerinde çalıştığımız bir şey. Bu zorluklar, müşteri uygunluk testleri ve kripto para ticareti için kaldıraç ve kredi olanaklarının kullanımını kısıtlamayı içerebilir.

Menon, ayrıca bireysel yatırımcıların kripto para ticaretinde karşı karşıya oldukları riskler konusunda gerçek olamayacak şekilde habersiz olduklarını iddia etti.

MAS, Ocak ayının başında kripto para ticareti hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini halka tanıtmalarını sınırlamak için birtakım yönergeler çıkardı. Yönergelerin çıkarılmasının nedeni olarak ise bireysel yatırımcıların kripto para sektöründeki yüksek volatiliteden korunması işaret edildi.

Kripto Para Düzenlemesi için Harekete Geçildi

Devam eden likidite krizi ve düşüşler, özellikle kripto para sektöründeki problemleri hedge fonu Three Arrows Capital vakasıyla ele alan MAS, ülkede kripto paraları düzenlemek için yeni önlemler almak adına çalışmalar yapıyor.

Singapur’un merkez bankası MAS, geçen hafta “Digital Payment Token” lisanslarına sahip tüm şirketlerden ayrıntılı bilgiler almak için bazı anketler gönderdi. Bloomberg’in haberine göre buradaki amaç, incelenen kripto para şirketlerinin ticari faaliyetleri ve varlıkları hakkında ayrıntılı bilgiler almak.

MAS, kripto para şirketleri arasındaki finansal istikrarı ve ara bağlantıyı kontrol etmeyi amaçlıyor. İflas eden hedge fonu Three Arrows Capital, bu yıl kripto para piyasalarına büyük bir darbe vurdu. MAS, bu bağlamda borç veren ve borç alan tarafları, sahip olunan en iyi kripto paraları, merkeziyetsiz finans protokolleri aracılığıyla stake edilen en iyi kripto paraları ve borç verilen miktar gibi konularda kripto para şirketlerinden bazı önemli bilgiler talep etti.

MAS Başkanı Ravi Menon, Temmuz ayında düzenleyici bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirtmiş, bu çerçeve ile tüketicinin korunması, piyasa davranışı ve stablecoin’ler için rezerv desteğinin ele alınması gibi konular üzerinde durulduğunu aktarmıştı.

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