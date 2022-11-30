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Korkulan Oldu! O Altcoin Düşük Kullanıcı İlgisinin Kurbanı Oldu!

Ethereum'un (ETH) yakım mekanizması, 2022 ayı piyasası sırasında varlığın piyasadaki gücünü artırmada kilit faktör olsa da olumsuz veri akışı söz konusu.
14:00
30 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum‘un (ETH) yakım mekanizması, 2022 ayı piyasası sırasında varlığın piyasadaki gücünü artırmada kilit faktör oldu. Piyasadaki en büyük ikinci kripto para para, ne yazık ki şu anda yardımcı olmadığı görülen deflasyon mekanizması sayesinde satış baskısıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Deflasyonist Beklenti ve Enflasyonist Gerçek

Kripto veri platformu Glassnode’un sağladığı verilere göre Ethereum’un yakım mekanizması (EIP1559) beklendiği kadar iyi çalışmıyor. İş ispatından yani Proof of Work’ten (PoW) hisse ispatına yani Proof of Stake’e (PoS) geçişten bu yana toplam net ETH ihracı son günlerde 2 bin 317’nin üzerine çıktı. Her ne kadar The Merge sonrası Ethereum ağının ETH ihracı düşmüş olsa da bu çıkış ağın The Merge sonrası dönemde enflasyonist olmasını sağladı.

Her şeye rağmen EIP1559‘nun etkili olmaya devam ettiği ve günlük ortalama yakımı yapılan ETH miktarındaki düşüşe rağmen yakım mekanizmasının çalıştığı görülüyor. Ethereum’un PoW algoritması kullanılmaz hale geldiğinden beri neredeyse 130 bin ETH dolaşımdan çıkarılarak yok edildi.

ETH İhracı Neden Artıyor?

Yakım mekanizmasının kendisi, Ethereum‘un genel ağ faaliyeti ve işlem hacminin düşük olması ile ilişkili olarak çalışmakta ve akıllı sözleşmelerle etkileşimler, ETH’nin neredeyse hiç kullanılmadığı koşullar yaratıyor. Bu, düşük hacimle birlikte düşük miktarda ETH yakımının yapılmasına neden oluyor.

Ne yazık ki, ağın aktivitesi normal değerlere geri dönene kadar durum aynı kalmaya devam edecek. Mevcut piyasa koşullarında yakımı yapılan ETH miktarının artması beklenmiyor. Ağın gördüğü en yüksek yakım hacmi DeFi ve NFT‘nın trend olduğu dönemlerinde oldu. O dönem görülen muazzam ağ kullanımı sayesinde, EIP1559 ile blok başına 200’den fazla ETH’nin yakıldığı dahi görüldü.

Ağ kullanıcılarının 2021’de görülen aynı ağ kullanımı ve faaliyet derecesini bir daha ne zaman göreceği şu an için belirsiz. Bu, bundan önce piyasanın durum normalleşene kadar ETH fazlasıyla (ihraç fazlası) çalışmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

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