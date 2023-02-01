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  •   Kıdemli Analistin Bitcoin Açıklaması Korku Yarattı: Ocak Ayı Sizi Yanıltmasın! FED Kararı Nasıl Yansır?

Kıdemli Analistin Bitcoin Açıklaması Korku Yarattı: Ocak Ayı Sizi Yanıltmasın! FED Kararı Nasıl Yansır?

Dünyaca ünlü analiz firmasının kıdemli analisti yaptığı açıklamayla Şubat ayına dikkat çekti. Şubat ayı yatırımcılar için nasıl şekillenecek?
11:00
1 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin ve daha geniş kripto para piyasası, BTC fiyatının geçen ay %40 artmasıyla 2023 yılına harika bir başlangıç yaptı. Daha geniş piyasaya bakıldığında ise bir ay içinde kripto piyasasına 280 milyar dolar giriş oldu. Ancak, yeni Şubat ayına başlarken, yatırımcıların ileriye dönük ihtiyatlı iyimserliklerini korumaları gerekiyor olabilir. Önümüzdeki en büyük sınav yaklaşan Federal Rezerv politika kararı olacak.

Bitcoin Fed’le Mücadele Edecek mi?

Geçtiğimiz ay, Fed’in daha düşük faiz artışlarına yöneleceği ve enflasyon soğudukça faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle kripto, hisse senetleri ve tahviller gibi varlık sınıflarında bir ralli yaşandı. Bugünün ilerleyen saatlerinde, 1 Şubat’ta, Federal Rezerv’in 25 baz puanlık bir faiz artırımı açıklaması bekleniyor.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, politikanın fiyatları düşürmek için kısıtlayıcı kalacağını zaten vurguladı. Eğer öyleyse, geçen ay kriptoda yaşanan 250 milyar dolarlık yükselişin üzerine soğuk su dökebilir ve eklenen miktar bir anda piyasadan tekrar uzaklaşabilir.

Bitcoin 2023’ün başında zaten sağlam bir yükseliş göstermişken, genel piyasa koşulları göz önüne alındığında aynı ivmenin devam etmesini bekleyemeyiz. Arcane Research’ün kıdemli analisti Vetle Lunde notunda şunları yazdı:

Kripto piyasası hızlı bir Fed dönüşü konusunda aşırı iyimser. Yavaşlayan momentum, güçlü teknik direnç ve şahin bir FOMC beklentileri zayıf bir Şubat ayına işaret ediyor.

Araştırma Şirketleri Devreye Girdi

Arcane Research’ün Bitcoin’in Fed brifingleri etrafındaki kararına ilişkin daha ileri bir çalışması ise BTC’de FOMC kaynaklı büyük dalgalanma eğiliminin gerilediğini belirtiyor. Ancak bazı piyasa analistleri FTX’in çöküşünün ardından yaşanan kripto krizinin en kötüsünün geride kalmış olabileceğine de inanıyor.

Dijital varlıklara ek olarak, kripto firmalarının hisse senetleri de geçen ay güçlü bir toparlanma kaydetti. ABD merkezli kripto borsası Coinbase’in (NASDAQ: COIN) hisseleri %65 oranında artış gösterdi. Benzer şekilde, Bitcoin madenciliği hisse senetleri endeksi de geçen ay %77 oranında artış gösterdi. Bu ay bir miktar kâr almayla karşılaşmamız da bir olasılık dahilinde olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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