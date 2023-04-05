Net biçimde aykırı 2 tahminde bulundu. BTC ve ETH için neden bu senaryoların gerçekleşeceğini düşünüyor?

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Kripto yatırımcıları önümüzdeki günlerde piyasalarda daha fazla yükseliş yaşanacağına dair hemfikir gibi görünüyor. Diğer taraftan artan iyimserlik son 3 aydır yatırımcıları yanıltmış da değil. Popüler olan fikir fiyatlarda daha fazla yükseliş geleceği yönünde. Peki ya kalabalıklar yanılıyorsa? Bennett böyle düşünüyor. Üstelik kendince haklı gerekçeleri de var.

Bitcoin (BTC) Düşecek

Yakından takip edilen kripto analisti, Bitcoin (BTC) için aşağı yönlü büyük bir hareketin masada olduğunu savunuyor. Analist Justin Bennett tarafından dillendirilen görüş Bitcoin’in 20.000 dolar civarında sert bir düzeltmeye şahit olabileceği yönünde. Birkaç gün önce fiyatların yükseleceğini tahmin eden analist henüz beklediği çift haneli hareket gelmeden görüş değiştirmişe benziyor.

Bennett’e göre, piyasaların likidite arama eğilimi, BTC’nin kilit psikolojik seviyede long pozisyonların kitlesel birikimini tasfiye etmek için muhtemelen geri çekileceğini gösteriyor. Long yönlü pozisyonlar vadeli işlemlerde fiyatın yükseleceğini düşünüp pozisyon açan yatırımcıları temsil ediyor.

“30.000 dolara doğru yeni bir yükseliş görsek de görmesek de, bence BTC’nin 20.000 dolar altına iniş an meselesi. Bu canavarın doğasında bu var”.

BTC ve Altcoinler Uzman Yorumu

Uzman analist şimdilik 30.000 dolar ihtimalini rafa kaldırdı ve Bitcoin long pozisyonların tasfiyesi için 20.000 dolar altına işaret ediyor. Ancak kısa vadede Bitcoin fiyatının 29.500 dolara çıkarak hızlı düşüş bekleyenleri ters köşe yapabileceğini de söylüyor.

“BTC ve ETH için gördüğüm kısa likidasyonlar göz önüne alındığında shortları 29.500 dolara kadar temizlemek için önce daha yüksek bir hareket görmeyi tercih ederim. O zaman short için giriş noktası arayacağım. Bitcoin likidasyon ısı haritası bile 29.500 civarında bir short kümesine işaret ediyor.”

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin 28.439 dolarda bulunuyordu. Ethereum‘a bakan Bennett, önde gelen akıllı sözleşme platformunun da 1.000 dolar civarında long pozisyonlar topladığını söylüyor, Bennett’e göre Ethereum, kilit psikolojik seviyedeki long yoğunluğunu temizlemek için sert bir düşüş yaşayacak.

“Tahmin edin, long likidasyonlar 1.000 dolar gibi eşit düşük seviyelerin altında biriktiğinde ne olur?”

Yazı hazırlandığı sırada ETH yaklaşık 1.900 dolardan alıcı buluyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.