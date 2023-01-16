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  •   Kemerlerinizi Bağlayın! Ünlü Analistten Bitcoin’de FOMO’layan Hedef!

Kemerlerinizi Bağlayın! Ünlü Analistten Bitcoin’de FOMO’layan Hedef!

Kripto para analisti ve stratejisti Cheds, fiyatın 20 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ettiği müddetçe Bitcoin'deki (BTC) yükselişin devam sürmesini beklediğini belirterek hedef verdi.
15:15
16 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Cheds, fiyatın 20 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ettiği müddetçe Bitcoin‘deki (BTC) yükselişin devam sürmesini beklediğini belirterek hedef verdi. Analiste göre Bitcoin, yükseliş modelini kırması halinde yüzde 75’in üzerinde yükselebilir.

Yüzde 75’in Üzerinde Yükseliş Potansiyeli

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Cheds, yaklaşık 300 bin Twitter takipçisine Bitcoin için büyük bir rallinin yaklaşmakta olabileceğini ve BTC‘nin yukarı yönde bir trend için tersine dönüş yapısı oluşturmaya hazırlandığını belirterek “18 bin 200 doların üzerinde ters omuz  baş omuz formasyonu var. Bu formasyonun sağ omuz kısmının kırılımı için 25 bin 500 doları aşması gerekiyor.”

Ters omuz baş omuz formasyonu, omuz baş omuz formasyonunun ters dönmüş şeklidir. Formasyonun şekli gibi işleyiş mantığı ve sonuçları da omuz baş omuz formasyonunun tersidir. Yükselen trendin sonunda oluşan omuz baş omuz formasyonu gibi, düşüş trendinin sonunda da ters omuz baş omuz formasyonları gözlemlenebilir.

Kripto para analistinin grafiğine bakıldığında Bitcoin’in söz konusu formasyonun direnç seviyesinin kırılımı için 25 bin 500 doları aşması gerekiyor ve bunun olması halinde fiyat 37 bin dolara kadar gidebilir. Böyle bir senaryo, en büyük kripto paranın mevcut fiyatlardan yüzde 75’in üzerinde yukarı yönde potansiyel bir yükseliş hareket olabileceği anlamına geliyor.

Cheds ayrıca, fırsatı kaçırma korkusunun (FOMO) trader’ları ve yatırımcıları Bitcoin rallilerini kovalamaya yönlendirebileceğine dikkat çekti. Kripto para analisti, Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mum kapanışı yapmayı başardığını ve bunun kayda değer bir güç işareti olduğunu da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

BTC’nin gösterdiği güç karşısında gerçekten şaşırdım. Fiyattaki yükselişe saygı duymak lazım.

Altcoin’ler Bitcoin ve Ethereum’u Bekliyor

Bitcoin’in ardından genel olarak altcoin’leri değerlendiren Cheds, Bitcoin dışındaki kripto paraların büyük kısmının lider kripto paranın soğumasını ve bunun olmasının ardından güçlü bir çıkış yapabileceklerini söyledi. Analist, bu konudaki düşüncesini “BTC ve ETH konsolide olmak için duracak olursa altcoin’ler ciddi bir gürültü çıkaracaktır.” diyerek açıkladı.

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