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Kemerlerinizi Bağlayın! LUNC’da Bu Senaryo Gerçekleşirse Artış Kapıda!

Özet

  • Terra Classic (LUNC), CoinMarketCap endeksine göre 4 Nisan 2022'de tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaştı (40,99 milyar dolar).
  • Dolaşımdaki arz, 343.933 milyon LUNC olarak belirlendi ve bu arz enflasyon ve ekonomik etkileri inceleme ihtiyacını ortaya koydu.
  • Bu durum, %1.000.000'den fazla bir arz enflasyonuna neden olabilir ve fiyat projeksiyonu devasa ekonomik etkileri gösterebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Önde gelen endekslerden alınan Bitcoin (BTC) piyasası verileri, artan arz enflasyonunun etkilerini gösterebilir. Herhangi bir token aynı değerini korumak için daha fazla talebe ihtiyaç duyar ve enflasyonist bir arzla karşı karşıya kalabilir. Bu iki faktör, bir kripto para biriminin fiyatının artmasını veya düşmesini etkileyebilir. Terra Classic de dahil olmak üzere her biri kendine özgü tokenomik yapıya sahip olabilir.

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LUNC’da Arz-Talep İlişkisiLUNC’da Kritik Fiyat Tahmini

LUNC’da Arz-Talep İlişkisi

CoinMarketCap endeksine göre LUNC’un 4 Nisan 2022 tarihinde tüm zamanların en yüksek piyasa değeri 40,99 milyar dolar oldu. Bu arada token ertesi gün 119,18 dolara kadar yükseldi. Analistlerin hesaplamalarına göre, belirtilen dönemde yaklaşık 343.933 milyon LUNC’luk dolaşımdaki arzı gösteriyor. LUNC’un arz enflasyonunu ve bunun ekonomik etkilerini inceleyelim.

Yazı kaleme alındığında Terra Classic’in dolaşımda 5,80 trilyon LUNC arzı mevcut. Bu durum 5,80 trilyon token’ın üzerinde %1.000.000’den fazla bir arz enflasyonuyla sonuçlanabilir. Fiyat projeksiyonu aynı zamanda bu devasa enflasyonun devasa ekonomik etkilerini de gösterebilir.

LUNC’da Kritik Fiyat Tahmini

Terra Classic’in 40,99 milyar dolarlık piyasa değeriyle en yüksek spekülatif talebine ulaşması durumunda LUNC, tüm zamanların en yüksek seviyesine karşılık gelen fiyattan orantılı olarak daha düşük bir fiyatla işlem yapabilir. 1 Aralık tarihinde dolaşımdaki arz göz önüne alındığında Terra Classic, en yüksek kapitalizasyonda token başına 0,00706 dolar olarak fiyatlandırılabilir. Ayrıca 2022 tarihinden önceki fiyata göre 119,18 dolar (%99,999) kayıp yaşandı.

Ancak bu hala mevcut 0,0001442 dolar fiyatından %4.800 potansiyel bir artışa işaret edebilir. Tahminin Terra Classic’in 2022 ile aynı talebi gerektirdiğini anlamak önemli olabilir. Bu bağlamda bu talebin bir daha görüleceğinin garantisi yok. Öte yandan önümüzdeki yıllarda talebin daha da artması da mümkün olabilir. Sonuç olarak Terra Classic (LUNC), CoinMarketCap endeksine göre tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşarak dikkat çekti. Ancak 5,80 trilyon LUNC dolaşımda bulunuyor ve %1.000.000’den fazla arz enflasyonuyla karşı karşıya. Bu durum, token’ın gelecekteki fiyatını ve ekonomik etkilerini belirsizleştiriyor, ancak potansiyel bir artış fırsatı da sunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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