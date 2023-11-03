Kasım Ayı Altcoin Analizi: LUNA Coin Grafiği ve CEEK Coin Yorumları

Kripto para yatırımcıları güzel biten Ekim ayından sonra Kasım’dan da umutlu. Fakat yine başlangıçlar sarsıntılı. Ekim ayında da benzer bir süreç yaşadık ve BTC bundan 1 ay öncesi kadar sallantı yaşamıyor. Şimdilik güncel durum umut verici olmaya devam ediyor. Yatırımcılar daha yüksek seviyelere alıştığı için direnç testi ardından yaşanan geri çekilmeler altcoinleri yine de etkiledi. Peki LUNA ve CEEK Coin için beklentiler ne yönde?

LUNA Coin Grafiği

BTC fiyatındaki dalgalanma iki gündür LUNA Coin kazançlarını siliyor. Fiyat üçüncü kez 0,437 dolar seviyesini test etti. LUNA özelinde dikkat edilecek hususun uzun vadeli performansa dair endişeler olduğundan bahsetmiştik. Nitekim kısa vadedeki spekülatif hareketleri de bir süredir görmüyoruz. Eğer hacimler düşmeye devam ederse borsalar spekülatif fiyat hareketlerinden de kopan LUNA Coin için kritik kararlar almak zorunda kalabilir.

Ayı piyasalarında ve özellikle regülasyonlarda önce borsaların temel motivasyonu hacimdi. Ancak 2024 itibariyle iflas etmiş tokenlerin yeni boğa sezonunun da desteği sayesinde temizlendiği görülebilir.

Fiyata dönecek olursak günlükte 0,437 dolar altı kapanışlar 0,412 ve 0,405 doların ardından 0,387 dolara doğru düşüşü tetikleyebilir. Bu da yeni ATL seviyeleri için LUNA Coin’in hareketi geçtiği anlamına gelecek. Yok eğer fiyat 0,5 doları yeniden desteğe çevirmeye çabalarsa ara toparlanma süreci için umut belirebilir.

CEEK Coin Yorumları

Günlük grafikte fiyat yeniden paralel kanala geri döndü. Bu kanalın destek çizgisi şimdilik korunuyor. Fiyat 27 Ekim sonrası kanalda kapanışlar yapmış olsa da 0,05 dolarlık orta alan kalıcı olarak geçilemedi. Şimdiyse 0,044 dolardaki destek çizgisi korunmaya çalışılıyor. Burada bir kırılma fiyatın yönünü belirleyecek. Proje özelinde eski heyecan pek yok ve ayı piyasalarında CEEK Coin yatırımcılar ciddi anlamda kan kaybetti.

Eğer 0,05 dolar üstü günlük kapanışlar görebilirsek 0,055 ve 0,062 doların ardından 0,08 dolar hedeflerinin test edildiğini görebiliriz. Yok eğer kanalın destek çizgisi tekrar kaybedilirse kademeli düşüş senaryosunda nihai hedef 0,033 dolar ve altı olacak gibi görünüyor. BTC fiyatının 25.000 dolara doğru anormal bir düşüş hareketi başlattığını görürsek bu seviyesinin altında yeni ATH bölgeleri aranabilir.