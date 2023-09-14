Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları, 2021’deki dikkat çekici fiyat artışını yeniden tetiklemeye çalışıyor. Bu kez meme token, yatırımcı duyarlılığını artırmak için yoğun bir token yakımının gücünden yararlanmaya çalışıyor. Shibburn.com’a göre, son 24 saat içinde 56.163.173 SHIB tokenı yakıldı. Token yakımlarındaki bu sıçrama %101,20’lik gözle görülür bir artışı temsil ediyor.

Yakma faaliyetindeki bu artış, balinalar tarafından SHIB tokenlerinin biriktirilmesiyle aynı zamana denk geliyor. IntotheBlock’un (@intotheblock) X’te yayınladığı bir gönderiye göre, SHIB %63 oranında balina yoğunluğuna sahip. Bu önemli token yakımı, en az iki farklı adres tarafından düzenlenmiş ve yakım cüzdanına büyük miktarlarda SHIB tokenı gönderilmiştir.

Shiba Kaç Dolar?

Yakım, token’ların bilerek ve isteyerek dolaşımdan kaldırılmasına verileni simdir. Yakım işleminin geri dönüşü yoktur ve genellikle token’ların ölü ve geri dönüşü olmayan erişilemez bir cüzdana gönderilmesi ile gerçkelşetirilir. Bu deflasyonist model toplam token arzını azaltır ve token kıtlığı yaratır. Bu durum ise potansiyel olarak token değerini artırır.

Anlık etki küçük görünse de, uzun vadede SHIB’nin potansiyel fiyat artış olasılığını artırabilir. Bu da dolaşımdaki arzın kademeli olarak azalmasının fiyatta istikrarlı bir yükselişe zemin hazırlayabileceği anlamına geliyor olabilir.

21milyon.com’dan elde edilen verilere göre SHIB, bugün erken saatlerde küçük bir artışla bazı olumlu fiyat belirtileri de gösterdi. Ancak, tekrar düştü ve şu anda son 24 saatte% 0.15 düşüşle 0.0000074 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Shiba Coin Geleceği

Shiba Inu son zamanlarda büyük bir ivme kazanıyormuş gibi görünüyor. Shibarium’un lansmanı ilk başta olumsuz gerçekleşmiş olsa da yeniden gerçekleşmesinin ardından topluluktan olumlu bir tepki aldı ve lansmandan sonraki birkaç hafta içinde 2,5 milyon işlemi ve 1,1 milyondan fazla cüzdanı aşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu olumlu tepki bir destek olarak kabul edilebilir. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi diğer köklü ağların hakim olduğu bir pazarda Shiba Inu’ya daha iyi bir mücadele şansı verebilir ve benimsenmesini sağlayabilir.

Bu arada, Shiba Inu geliştirme ekibinin bir üyesi de SHIB’nin fiyatını artırmaya yardımcı olabilecek Shibarium girişimlerini de gerçekleştirdi. Özellikle, Shiba Inu katman-2 ölçeklendirme çözümünün yakım yönü SHIB fiyat artışında önemli bir rol oynayabilir. Burda kilit nokta ise bunun sadece ne zaman olacağı.