Kaç Dolar Olur? Güncel Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafik Yorumları

Bitcoin fiyatı güne 34.771 dolardan devam ediyor ve günlük kapanışa az bir süre kaldı. Görünüm şimdilik pozitif. NASDAQ bugünü %2’yi aşkın kayıpla kapattı ancak BTC süreçte pozitif ayrıştı. Bu durum makro cephede sürmesinden endişelenen sert rüzgârların fiyatı etkilemeyebileceğini gösteriyor. Yine de sevinmek için erken çünkü PCE verisi bizi bekliyor.

Bitcoin (BTC) Grafik Yorum

Bitcoin 23 Ekim’de 31.000 ila 32.400 dolarlık zorlu direnç alanından çok kolay biçimde çıktı. Açığa satış yapanları kahreden hızlı kırılma birçok popüler trader’ın tüm trade sermayesini sildi. Piyasa katılımcıları, Bitcoin spot borsa yatırım fonunun (ETH) bir an önce onay almasını bekledikleri için yükseliş beklentisine girdi. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas 23 Ekim’de BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sinin Depository Trust & Clearing Corporation’da (DTCC) listelenmesinin ETF’yi piyasaya sürme sürecinin artık sonuna yaklaşıldığını yazdı.

Ardından DTCC sözcüsü bunun kesin bir onay anlamına gelmediğini ve Ağustos ayından bu yana listede iShares BTC ETF’in olduğunu söyledi. Fiyata dönecek olursak 32.400 doların aşılmış olması trendin yeniden yükselişe döndüğünü gösteriyor. RSI aşırı alım bölgesinde kalsa da büyük yükselişlerin ilk aşamasında bu normal kabul edilebilir ve düzeltme beklemek için erken olabilir.

Olası fiyat düzeltmesinde 32.400 ve 31.000 dolar seviyelerinin destek olarak korunması beklenir. Eğer destekten sıçrar veya yükselişi devam ettirirse BTC 40.000 doları aşabilir. Fakat 31.000 doların kaybedilmesi halinde son yükseliş boğa tuzağı olacak kalacak.

Ethereum (ETH) Yorum

23 Ekim tarihinde 1.746 dolar seviyesini aşan fiyat trend değişimine dair umutları yeşertti. 24 Ekim’de boğalar daha yüksek seviyeleri hedeflese de mumdaki uzun fitil kar satışların halen baskın olduğunu gösteriyor. Bu biraz da günlük traderların altcoinlerdeki kar alma eğilimini yansıtıyor ETH piyasa değeri bakımından SOL benzeri absürt yükselişleri kolay yaşayamıyor.

Aşağı yönde izlenmesi gereken önemli seviye 1.746 dolar. Eğer fiyat bu bölgeden tepki alırsa 1.855 ve 2.000 doları hedefleyebilir. Ancak destek altı kapanışlarda 1.648 dolara düşüş görebiliriz.