Kaç Dolar Olacaklar? Solana (SOL), Chiliz (CHZ) ve CEEK Coin Yorumları

Bitcoin fiyatı hafta sonu 34.000 doları korumaya devam ediyor ve dünkü satışlar duruldu. Peki altcoinler? Kripto paraların kümülatif değeri 1,25 trilyon dolar desteğinde tutunuyor. Ancak toplam işlem hacmi tekrar 35 milyar doların altına indi. Bu da yükselişin sürdürülebilir olmayabileceğini söylüyor. Durum altcoinler için endişe verici olsa da BTC yatırımcıların fiyat 17 ayın zirvesine tırmandığı için durumun keyfini çıkarıyor.

Solana (SOL) Yorumları

SOL Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 32,4 dolarda bulunuyor. 34 dolar sınırına dayanmış olsa da BTC yükselişinin yavaşlamasıyla ralli zayıfladı. 27 dolar direncinin altıncı denemede nihayet kırılmış olması yine de olumlu. Bu bölgenin üzerindeki haftalık kapanışlar daha fazla kazanç getirebilir. Eğer ralli devam ederse fiyatın 38 ve 45 dolar bölgelerini test etmesi beklenir.

31 doların altındaki kapanışlarda 28 ve 23,5 bölgesi test edilebilir. Şimdilik BTC daha derin dipler yapmıyor yani yükseliş için SOL Coin cephesinde umut devam edebilir.

Chiliz (CHZ) Coin Yorum

13 Ekim tarihindeki dibin ardından fiyat yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Genel piyasa ortalamasına yakın bir yükseliş yaşamış olsa da CHZ Coin bekleneni tam olarak vermedi. Birçok kripto para Kasım ayındaki dip seviyelerin de altına sarkarken dönüşler de zor oluyor. Fiyat şimdi paralel kanalın tam merkezinde ve 0,07 dolar üstü kapanışlar yapabilirse tavan çizgisini 0,085 dolarda ziyaret edebilir.

Ancak tersi senaryoda 0,062 dolar altı kapanışlar büyük risk ve 0,058 ve 0,056 dolarlık destekler zayıf olduğu için yeni diplere yol açabilir.

CEEK Coin Yorum

27 Ekim tarihinde CEEK Coin fiyatı eski paralel kanalın 0,055 dolardaki direnç çizgisini hedefledi ancak başaramadı. Ağustos ortasında da benzer bir testin ardından fiyatın yeni diplere koştuğunu görmüştük. CEEK Coin eğer 0,047 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yeni test gelebilir. BTC fiyatı artmasa da 34.000 doları koruduğu için olumlu görünüyor. Haftalık kapanış bu noktada belirleyici olacak.

BTC eğer 34.000 dolar üzerinde haftalık kapanış yaparsa bu durum altconler için yeni bir ralli dalgasına neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.