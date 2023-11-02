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  •   İsviçre’de Dev Adım: Merkez Bankası Dijital Para Projelerine Bir Yenisi Eklendi

İsviçre’de Dev Adım: Merkez Bankası Dijital Para Projelerine Bir Yenisi Eklendi

Özet

  • İsviçre'de merkez bankası dijital para birimi projelerine bir yenisi daha eklendi.
  • Proje, SNB ve SIX tarafından yürütülen ilk iki aşama olan Helvetia Aşama I ve II çalışmaları üzerine inşa ediliyor.
  • Test aşaması Aralık 2023'de başlayacak ve Haziran 2024'e kadar devam edecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:25
2 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son döneme damga vuran merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) projelerine bir yenisi daha eklendi. Buna göre İsviçre Ulusal Bankası (SNB), ülkede faaliyet gösteren altı ticari banka ve İsviçre Borsası ortaklığı ile ülkede resmi olarak İsviçre Frangı wCBDC olarak bilinen CBDC projesinde pilot uygulamaların yapılması üzerinde birlikte çalışacak.

İsviçre’den Önemli Adım

Helvetia Faz III olarak adlandırılan ve CBDC merkezli pilot proje, dijital menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirilmesinde İsviçre Frangı wCBDC’nin etkinliğini test edecek. Pilot proje, BIS İnovasyon Merkezi, SNB ve SIX tarafından yürütülen ilk iki aşama olan Helvetia Aşama I ve II çalışmaları üzerine inşa ediliyor.

Pilot projede yer alan ve ülkede ticari faaliyetlerde bulunan Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Commerzbank, Hypothekarbank Lenzburg, UBS ve Zürcher Kantonalbank aynı zamanda mevcut SIX Digital Exchange (SDX) üye bankaları olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

İsviçre wCBDC pilot projesi SDX üzerinde faaliyet gösterecek ve İsviçre Bankalararası Takas altyapısını kullanacak. Duyuruya göre pilot proje Aralık 2023’te başlayacak ve Haziran 2024’e kadar devam edecek.

“Pilot projenin amacı wCBDC’de birincil ve ikincil piyasa işlemlerinin mutabakatını çalışan bir üretim ortamında test etmektir.”

Projede Neler Konuşuluyor?

Pilot uygulaması aşamasında projeye katılım sağlayan bankalar dijital İsviçre frangı tahvilleri ihraç edecek ve bu tahviller wCBDC’ye karşı teslimat ve karşı ödeme mantığına göre çalışması programlanacak. Bu test ortamında gerçekleştirilen tüm işlemler dijital tahvillerle teminatlandırılacak ve SDX’te wCBDC’de tasfiye edilecektir.

Kurum içi CBDC çalışmalarına ek olarak İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu; Japonya Finansal Hizmetler Ajansı ve Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi ile birlikte çeşitli kripto sektörü pilot girişimleri yürütmek için Singapur Para Otoritesi (MAS) ile ortaklık kurdu.

Bu işbirliklerinde ise yetkililer özellikle sabit gelir, döviz ve varlık yönetimi ürünleriyle ilgili pilot uygulamalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor. MAS yetkilileri ise konu ile ilgili olarak şu yorumda bulundu;

“Pilot testlerin ölçeği ve karmaşıklığı arttıkça politika yapıcılar ve düzenleyiciler arasında daha yakın sınır ötesi işbirliğine ihtiyaç var.”

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