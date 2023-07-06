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Geçen yılın sonunda Bitcoin‘de (BTC) yükseliş bekleyen tarafa geçen birkaç şirketten biri olan kripto para şirketi Matrixport, en büyük kripto para için yeni fiyat tahminini paylaştı. Şirket, Bitcoin’in 2024’ün sonuna kadar 125 bin dolara yükselmesini bekliyor.

“Bitcoin 12 Ay ve 18 Ay Sonra Ne Olur” Sorusunun Yanıtı Belli Oldu!

Kripto para şirketi Matrixport, Bitcoin için son tahminini paylaşarak, kral kripto paranın 2024 sonuna kadar 125 bin dolara yükselmesini beklediğini açıkladı. Önde gelen kripto para şirketinin bu tahmini, bir ayı piyasasının sona erdiğini teyit etmesinin ardından piyasa değerinde meteorik bir artışı içeren, çok aylı bir boğa piyasasının ortaya çıktığını gösteren kritik önemdeki verilere dayanıyor. Bu bağlamda Bitcoin‘de son ciddi boğa sinyali yaklaşık bir yıl sonra, fiyatın ilk kez son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşması oldu.

Bu boğa sinyali geçen ayın sonunda, Bitcoin fiyatının 2022’nin Haziran ayında bu yana görülen en yüksek seviye olan 31 bin doları aşmasıyla ortaya çıktı. Fiyatın son 12 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla görülen önceki boğa sinyalleri ise Ağustos 2012, Aralık 2015, Mayıs 2019 ve Ağustos 2020’de geldi ve Bitcoin fiyatı bu tarihleri takip eden aylarda sert şekilde yükseldi.

Geçmiş Matrixport’un Öngörüsünü Doğruluyor

Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, CoinDesk ile paylaştığı raporda, “Bitcoin, 22 Haziran 2023 tarihinde son bir yıl içinde ilk kez son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.” notunu düşerek, bunun tarihsel olarak ayı piyasalarının sonuna işaret ettiğini ve yeni boğa piyasasının başlangıcını gösterdiğini belirtti.

Thielen ayrıca “Geçmiş bir yol gösterici ise, 2015, 2019 ve 2020’de tetiklenen sinyallerin ortalama getirisine dayanarak BTC fiyatı 12 ayda yüzde 123 ve 18 ayda yüzde 310 artabilir. Bu Bitcoin fiyatının 12 ay içinde 65 bin 539 dolara ve 18 ay içinde 125 bin 731 dolara yükselmesi anlamına geliyor.” dedi. Thielen 2012’den itibaren yüzde 5 bini aşan fiyat artışını görmezden geldiklerini, bunun destansı ve orantısız bir boğa piyasası olduğunu da ekledi.

Matrixport’un görüşü, Bitcoin’in yaklaşık her 4 yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmasının ardından madencilik ödüllerinin yarıya inmesinden sonraki 12-18 ay içinde sert yükselişler kaydetme eğilimi ile oldukça tutarlı. En büyük kripto paranın 6.5 BTC olan blok ödülü 3.25 BTC’ye düşürecek olan dördüncü blok ödülü yarılanmasının önümüzdeki yılın Mart/Nisan aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.