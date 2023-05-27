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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Günümüzde binlerce kripto para arasından seçim yapmak zor olabilir. Bazı insanlar genellikle daha köklü tokenları tercih etmektedir. Ancak, yeni projeler büyük kazançlar elde edebilirken, köklü coinler bile bazen önemli düşüşler yaşayabilir.

İddialara göre, yerleşik bir tokenin geride kalmasına iyi bir örnek, yıla olumlu bir notla başladıktan sonra şu anda düşüşte olan Injective’dir (INJ). Benzer şekilde, son birkaç haftadır harika bir performans sergileyen Conflux (CFX) şu anda konsolidasyon aşamasında sıkışmış durumda.

Bu arada, iddialara göre yeni proje Collateral Network (COLT), henüz ön satışının 1. aşamasındayken %40’lık erken bir büyüme ile yatırımcıları şaşırttı.

Injective (INJ) Yorumları

Injective, ekosisteminde çeşitli geliştirme girişimlerinde bulunduktan sonra geride kalmış gibi görünüyor. Yakın zamanda yapılan bir duyuruda Injective, Delphi Labs Cosmos Hackathon’a ev sahipliği yapmak için Delphi Labs ile ortaklık kurduklarını belirtti.

Bununla birlikte, iddialara göre Injective Nisan ayında büyüme için büyük bir potansiyel gösterse de, son gelişmeler önemli fiyat kazanımlarına dönüşmedi. Injective’in fiyatı son iki haftada %14’ün üzerinde düşüş gösterdi.

Açıklamalara göre Injective (INJ) şu anda 6,86 dolardan işlem görüyor ve bu da Mayıs ayının başındaki 7,5 dolarlık fiyatından önemli bir düşüş anlamına geliyor. Injective ayrıca son 7 günde neredeyse %10 oranında düştü.

Bu sebeple INJ yatırımcılarının endişelendiği ve farklı yatırım fırsatları aradığı iddia ediliyor.

Conflux (CFX) Konsolide Oluyor

Birçok yatırımcı, Binance’in CFX’e desteğini açıklamasının ardından Conflux’un yükseliş eğilimini sürdüreceğini umuyordu. Ancak durum böyle olmadı. Conflux, birçok yatırımcının Conflux’un tekrar patlak vermesinin ne kadar süreceğini merak etmesine neden olan bir konsolidasyon aşamasına yerleşmiş gibi görünüyor.

Açıklamalara göre son 24 saat içinde Conflux %7 oranında düştü ve şu anda 0,27 dolardan işlem görüyor. Conflux şu anda ikincil direnç seviyesinde konsolide oluyor. Konsolidasyon aşamasından çıkmak için Conflux alıcılarının fiyatı yukarı çekmek için daha fazla çalışması gerekecek.

Bununla birlikte, birçok yatırımcının, projenin ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik blok zinciri çözümü olarak popülaritesi göz önüne alındığında, Conflux’un önümüzdeki haftalarda yukarı doğru bir ralli göstereceği konusunda iyimser olduğu iddia ediliyor.

Collateral Network (COLT) Satış Öncesi %40 Büyüme Yaşadı

Kullanıcıların fiziksel varlıklardan likidite sağlayabildiği dünyanın ilk blok zinciri tabanlı eşler arası kitle kredisi platformu olan Collateral Network, son zamanlarda kripto para ve finans sektörlerinde ilgi görüyor olabilir. İddialara göre projenin popülaritesi, COLT tokenlerine yönelik talebin artmasına yol açtı.

Collateral Network, değerli bir fiziksel varlığı olan herkesin, platformdaki borç verenlerden varlıklarının değeri karşılığında borç para almasına olanak tanır. Mücevher, sanat eseri, araba gibi eşyaları Collateral Network platformunda hızlı krediler için teminat olarak kullanabilirsiniz.

Borçluların yalnızca gerçek dünyadaki varlıklarını Collateral Network’e göndermeleri ve ardından varlıkların değerine karşı 1: 1 oranında fraksiyonelleştirilmiş NFT’ler basmaları gerekir. NFT’ler, birden fazla borç verenin NFT’nin bir kısmını satın alarak gerekli krediyi küçük miktarlarda finanse etmesine olanak sağlamak için parçalara ayrılmıştır. Platformdaki kredi verenler, finanse ettikleri krediler üzerinden alınan sabit faiz oranından pasif gelir elde etmektedir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere ve satışına websitesinden ulaşabilirsiniz.

Küresel varlığa dayalı borç verme sektörünün 2031 yılına kadar 1.721,38 milyar dolara çıkması beklenirken, iddialara göre, Collateral Network sektörün işleyişinde devrim yaratma konusunda ön saflarda yer alıyor. Şimdiye kadar, COLT tokenlerinin fiyatı 0,01 $ olan ilk satış öncesi fiyatından %40 oranında değer kazandı. Ekibin iddialı açıklamalarına göre, uzmanlar, COLT’un değerinin önümüzdeki birkaç ay içinde %3500 oranında artacağını tahmin ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.