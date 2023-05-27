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Piyasa Gurusu Bitcoin’de Yüzde 150’lik Yükseliş İçin Tarih Verdi! 3 Önemli Uyarı!

Özet

  • Kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin'de (BTC) sert bir yükseliş yaşanmasını bekliyor.
  • Analist, yılın tamamlanmasından önce BTC'nin 69 bin doları geçerek rekor tazelemesini öngörüyor.
  • Credible Crypto, bu yükseliş sırasında olabilecek geri çekilmeler konusunda da yatırımcıları uyardı.
12:15
27 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti Credible Crypto, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yılın tamamlanmasından önce  rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Yükselişin 2023’ün Sonundan Önce Gerçekleşmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin’in geçmiş fiyat modellerine dayanarak bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini iddia etti. Credible Crypto’ya göre, en büyük kripto para, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkmak için aylarca mücadele ettiği 2020’de olduğu gibi önceki dürtü dalgasını tekrar edebilir:

‘Yıl sonundan önce tüm zamanların en yüksek seviyesine nasıl ulaşılabilir? Bu imkansız.’ söylemlerini duymayaya devam edeceksiniz. Şu anda 2020’deki son dürtümüze kıyasla nerede olduğumuzu düşünüyorum. Destek/direnç dönüşünün ve 10 bin dolardaki yeniden testin tamamlanmasının yaklaşık üç ay sürdüğünü unutmayın. İki ay sonra yüzde 90 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bundan dört ay sonra dürtü hareketi için zirveye ulaştık. Destek/direnç dönüşünü tamamladıktan ve 10 bin doları yeniden test ettikten sadece altı ay sonra ve yüzde 500’ün üzerinde daha yükseldik. Aynısı, kelimenin tam anlamıyla daha önce yapılmışken bana yapılamayacağını söylemeyin. Muhtemelen bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi görülecek.

Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada 26 bin 740 dolardan işlem görüyor ve 2021’nin Kasım ayında kaydedilen 69 bin dolar civarındaki rekor seviyeyi tekrar ziyaret etmesi için yüzde 150’nin üzerinde yükselmesi gerekiyor.

Yükseliş Öngörüsü İçin 3 Maddeli Uyarı Yaptı

Öte yandan Credible Crypto, BTC‘nin 2023’teki fiyat hareketinde üç yıl öncesine kıyasla önemli farklılıklar olduğunu da ekleyerek yatırımcıların dikkat etmesi gerekenleri üç maddede özetleyerek şunları belirtti:

1. Henüz 25 bin 200 dolardaki siyah destek/direnç seviyesini mükemmel bir şekilde tekrar test etmedik. 2020’de (10 bin dolar) test ettiğimizi ve yeniden testi tamamlamak için aşağıda kötüleştiğimizi unutmayın. Bu gerçekleşmek zorunda değil, ancak bu yeniden test için henüz yerel dip seviyesini kaydetmemiş olmamız kesinlikle mümkün. Ne olursa olsun, tez geçerliyse mevcut seviyelerden (aşağı yönde) genel olarak sınırlı olmalıdır.

2. Tarihin mutlaka tekerrür etmediğini bilsek de, genellikle kafiyelidir ve fiyat korelasyonu beklemeyin. Hareketler sadece benzer olmalıdır.

3. Önceki güncellemelerde da belirttiğim gibi parabolik bir ilerlemeye geçtikçe dürtülerdeki yükseliş daha da dikleşir. Yani ŞİMDİ gördüğünüz yükseliş oranı, tüm bu hareketin (bir) yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine en yavaş yükseliş oranı olmalıdır.

Bu nedenle, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine bu kadar hızlı bir yükseliş sadece gerçekçi değil, aslında burada büyük bir yükselişin başlangıcını görüyorsak beklenen bir şeydir. Bu döngünün önceki her iki dürtüsünde de (3 bin dolar, 14 bin dolar, 10 bin dolar ve 60 bin dolar) yükseldikçe daha büyük mumlar görüldüğünü unutmayın.

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