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Kripto para dünyasının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti Credible Crypto, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) yılın tamamlanmasından önce rekor tazeleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Yükselişin 2023’ün Sonundan Önce Gerçekleşmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin’in geçmiş fiyat modellerine dayanarak bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini iddia etti. Credible Crypto’ya göre, en büyük kripto para, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmadan önce önemli bir direnç seviyesinin üzerine çıkmak için aylarca mücadele ettiği 2020’de olduğu gibi önceki dürtü dalgasını tekrar edebilir:

‘Yıl sonundan önce tüm zamanların en yüksek seviyesine nasıl ulaşılabilir? Bu imkansız.’ söylemlerini duymayaya devam edeceksiniz. Şu anda 2020’deki son dürtümüze kıyasla nerede olduğumuzu düşünüyorum. Destek/direnç dönüşünün ve 10 bin dolardaki yeniden testin tamamlanmasının yaklaşık üç ay sürdüğünü unutmayın. İki ay sonra yüzde 90 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bundan dört ay sonra dürtü hareketi için zirveye ulaştık. Destek/direnç dönüşünü tamamladıktan ve 10 bin doları yeniden test ettikten sadece altı ay sonra ve yüzde 500’ün üzerinde daha yükseldik. Aynısı, kelimenin tam anlamıyla daha önce yapılmışken bana yapılamayacağını söylemeyin. Muhtemelen bu yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi görülecek.

Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada 26 bin 740 dolardan işlem görüyor ve 2021’nin Kasım ayında kaydedilen 69 bin dolar civarındaki rekor seviyeyi tekrar ziyaret etmesi için yüzde 150’nin üzerinde yükselmesi gerekiyor.

Yükseliş Öngörüsü İçin 3 Maddeli Uyarı Yaptı

Öte yandan Credible Crypto, BTC‘nin 2023’teki fiyat hareketinde üç yıl öncesine kıyasla önemli farklılıklar olduğunu da ekleyerek yatırımcıların dikkat etmesi gerekenleri üç maddede özetleyerek şunları belirtti: