Teknik Analiz

İlk 10 Kriptodan Biri İçin Büyük Kırılmaya Ramak Kaldı

Özet

  • ADA Coin aylık grafikte yükseliş sinyali gönderiyor.
  • Olası toparlanma için 0,43 ve 0,61 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
  • Teknik okumalar ADA Coin fiyatının BTC karşısında kayıplarının devam edebileceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gündem fazlasıyla yoğun ve yılın artık son ayına başladık. Önümüzdeki yıldan yatırımcılar fazlasıyla umutlu. Birçok büyük gelişmeye gebe 2024 yılında muhtemelen Bitcoin fiyatının yeni zirveler gördüğüne şahit olacağız. Peki Cardano (ADA) Coin için beklentiler ne yönde? Bugün 2021’in yıldız altcoinlerinden ADA Coin’e göz atalım.

İçerikler
Cardano (ADA)ADA Coin Fiyat Tahminleri

Cardano (ADA)

Ethereum geçtiğimiz yıl PoS dönüşümünü gerçekleştirene kadar en büyük PoS ağı Cardano’ydu. Üstelik büyük güncellemeleri yeni tamamladığın için Alanzo ve Vasil heyecanıyla fiyat da güçlü kalmıştı. Ancak yılın son çeyreğinde yaşanan büyük çöküşten ADA Coin de nasibine düşeni aldı. Ciddi yaralar alan fiyat bu yıl yeni dipler gördü.

Ancak bu yılın son çeyreği heyecan verici biçimde altcoinler için güzel geçiyor. Üstelik piyasanın gerisinde kalan ADA Coin de toparlanmaya başladı. Güncel okumalar fiyatın bu ay yükselişine devam edebileceğini söylüyor. Önemli direnç seviyesiyle yüzleşen boğalar 2022 sonundaki zirvenin bu yılın Kasım ayının en yüksek seviyesine uzanan engeli aşmak için mücadele etmeli.

Bu dirence ek olarak, mevcut seviyenin hemen üzerinde 0,43 dolar engelinin artık desteğe dönüşmesi şart. Fiyat eğer bunu başarabilirse yeni zirveleri hedefleyebilir.

ADA Coin Fiyat Tahminleri

Hedef ilk aşamada 0,61 dolarlık dönüm noktası. Cardano (ADA) tam bir geri dönüş yapmak istiyorsa daha fazlasına ihtiyacı var bunun için 0,86 dolar civarındaki direnci de aşmalı. MACD yükseliş tahminlerini şimdilik destekliyor.

Aylık grafikte RSI net bir okuma sunmuyor ve nötr bölgede bulunuyor. Üç hafta önce trend çizgisi direncinde yaşanan düşüşün ardından 0,344 dolara kadar inen fiyat BTC’deki dalgalanmadan fazlasıyla etkilendi.

Şimdi kral kripto para birimi yeni zirveler hedefliyorken eğer mevcut aralığa yakın seviyelerde bile konsolide olsa bu ADA Coin için büyük rallilere kapı aralayabilir. Daha kısa vadede örneğin dört saatlik grafikte okumalar biraz cesaret kırıcı. RSI ve MACD burada yükselişi desteklemiyor.

Peki BTC karşısında ADA Coin nasıl performans gösterebilir? Güncel görünüm 0,00001034 BTC direncinin de fiyatı burada engellediğini gösteriyor. Cardano kısa bir süre önce 0,382 Fib destek seviyesini 0,00000984 BTC civarında düşüş yönünde kırdı. Bu da eğer hızlı biçimde pozitif ayrışamazsa kısa vadede 0,0000091 BTC’ye doğru indiğini görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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