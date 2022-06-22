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İflasın Eşiğindeki Three Arrows Capital Alarm Veriyor: “Game Over” mı?

İflasın eşiğinde olan kripto para şirketlerinin kritik durumu, Terra (LUNA) krizinden başlayarak kripto sektöründe meydana gelen tüm gelişmeler ile bağlantılı.
17:30
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

İflasın eşiğinde olan kripto para şirketlerinin kritik durumu, Terra (LUNA) krizinden başlayarak kripto sektöründe meydana gelen tüm gelişmeler ile bağlantılı.

Three Arrows Capital: Temerrüt Riski Gündemde!

Three Arrows Capital (3AC), iflas söylentileri arasında varlık satışları ve başka bir şirket tarafından kurtarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğe odaklanırken, yeni gelişmeler endişe vermeye başladı. Kripto brokeri Voyager, borçlarını geri ödemezse Three Arrows Capital’a (3AC) temerrüt bildirimi göndereceklerini açıkladı. 3AC’ın Voyager’e, 15.250 adet BTC ve 350 milyon adet USDC borcu olduğu bildirildi. Voyager ayrıca ‘likidite ihtiyaçlarını’ karşılamak için Alameda’dan kredi aldığını duyurdu. Alameda, 200 milyon dolar ve 15.000 adet BTC sağlayacak. Varlıklarını güvence altına almak için Alameda Ventures’tan kredi almayı kabul eden şirket, başlangıçta 24 Haziran’a kadar 25 milyon USDC’lik geri ödeme istedi ve ardından 27 Haziran 2022’ye kadar tüm tutarın  geri ödenmesini istedi. Voyager, bu son tarihlere birkaç gün kalmasına rağmen, bu tutarların hiçbirinin geri ödenmediğini söyledi.

Bir WSJ raporuna göre Dubai merkezli Three Arrows Capital, 17 Haziran’da piyasadaki son düşüşte ağır kayıplar yaşadığını ve bir çıkış yolu bulmak için yasal ve mali danışmanlar tuttuğunu söyledi. Geçen hafta şirketin en az 400 milyon dolarlık tasfiyeye maruz kaldıktan sonra olası bir iflasla karşı karşıya olduğu bildirildi. Voyager şu açıklamayı yaptı.

 

3AC’nin talep edilen tutarlardan herhangi birini bu belirtilen tarihlere kadar geri ödememesi, bir temerrüt durumu teşkil edecektir. Voyager, 3AC’den ödemelerin zamanında yapılmasını istedi ve mevcut yasal yollar hakkında şirketin danışmanlarıyla görüşme halindedir. Şirket, bu noktada 3AC’den geri alabieceği miktarı değerlendiremiyor.

 Şirketten Henüz Bir Açıklama Gelmedi

Şirket, Alameda’dan alınan kredileri yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılacağını söyledi. Şirketin ayrıca elinde yaklaşık 152 milyon dolar nakit ve kripto para ve sadece USDC satın almak için kullanılabilecek 20 milyon dolar daha var. Thee Arrows Capital,  taleplere şu ana  kadar yanıt vermedi. Önde gelen kaynaklar, FTX, Deribit ve BitMEX’in Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye ettiğini söyledi. Kaynaklardan biri, Three Arrows’un BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borcu olduğunu iddia etti. Konuya aşina üç kişinin The Block’a verdiği demeçte, kripto para borsaları FTX, Deribit ve BitMEX, 3AC olarak bilinen kripto hedge fonunun marj çağrılarını karşılamamasının ardından geçtiğimiz hafta

Three Arrows Capital’in pozisyonlarını tasfiye etti. Sonuç olarak, Singapur merkezli 3AC, BitMEX’e yaklaşık 6 milyon dolar borçlu olduğunu söylediTerra krizi ve ardından gelen kripto para piyasası türbülansı, 3AC’yi sarstı. Financial Times’ın Perşembe günkü haberine göre, hedge fonu aynı zamanda kripto platformu BlockFi’de marj çağrılarını karşılayamadı. Bir BitMEX sözcüsü The Block’a borsanın 3AC’nin pozisyonlarını tasfiye ettiğini doğruladı.

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