Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’den elde edilen verilere göre Three Arrows kripto para borsasının kurucu ortağı Zhu 19 Ağustos tarihinde Bangkok’ta yeminli bir beyanı elden teslim etti.

“Yanlış Bilgiler Servis Ediliyor”

Cuma günü açıklanan Bloomberg raporuna göre, iflas etmiş kripto hedge fonunun kurucu ortağı Zhu 19 Ağustos tarihinde Bangkok’ta, atanan tasfiye memurlarının Singapur Yüksek Mahkemesi’ndeki davalarında “yanıltıcı ve yanlış” bilgiler kullandığını iddia eden bir beyanda bulundu.

Three Arrows’un Haziran ayındaki yaşadığı sıkıntıların ardından kalan varlıklarını tasfiye etmekten sorumlu firma olan Teneo, Çarşamba günü Singapur Yüksek Mahkemesi tarafından tasfiye işlemlerine başlaması için onay aldı. Teneo daha önce kripto para borsasının kurucularından olan Zhu ve Kyle Davies’in süreçte işbirliği yapmadığını iddia etmişti.

Kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılı sürecin ardından iflas durumuna gelen Three Arrows’un kurucuları Zhu ve Davies olay sonrasında sessiz kalmayı tercih ettiler. Ayrıca alacaklılardan ve tasfiye memurlarından gelen sorulardan kaçınmakla suçlandılar. 22 Temmuz Bloomberg röportajında ​​iki kurucu ortağının Dubai’ye seyahat etmeyi planladıklarını açıklayana kadar kamuoyunda kaçak oldukları yönünde düşünceler hakimdi.

Three Arrows Şirketinin Diğer Girişimleri

Bununla birlikte Zhu’nun Tayland’a teslim ettiği not, Three Arrows ve tasfiye memurları arasındaki haftalarca süren mücadeledeki en son gelişmeye işaret ediyor. Bloomberg raporuna göre Zhu, Teneo’nun Three Arrows ve varlıklarıyla ilgili “olayların tam veya doğru bir şekilde servis edilmediğini” belirtti.

Ayrıca beyannamede Zhu’nun Singapur, Delaware ve İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı Three Arrows ile ilgili kuruluşlardan oluşan bir ağ oluşturduğu bildirildi. Bu ağın, Zhu’nun yöneticisi olduğu ve 2013’te kurulan ve 31 Temmuz 2021’e kadar kayıtlı olan Three Arrows Capital Pte Ltd. tasfiye memurunun talepleri ve Teneo’nun varlıkları tasfiye etme yetkilerini kullanmasına izin verilirse “potansiyel olarak acımasız sonuçlar doğuracağı” konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Ayrıca raporda, kendisinin ve Three Arrows Capital Pte Ltd ile ilgili diğer temsilcilerin para cezası veya hapis cezasına çarptırılabileceğini de iddia etti.