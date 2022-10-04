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Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!

Hugo Boss, "360 derecelik bir metaverse deneyimi" başlatmak için NFT koleksiyonu Imaginary Ones ile birlikte çalıştı.
14:15
4 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hugo Boss’un gençlik odaklı kolu Hugo, tuhaf NFT projesi Imaginary Ones ile bir ortaklık yoluyla kıyafetlerini meta evrene taşıyacağını söyledi. Hugo, Salı günü, markasının küresel yenilemesinin bir parçası olarak, bütünsel, 360 derecelik bir metaverse deneyimi başlatacağını duyurdu.  Kasım ayı başlarında piyasaya sürülen NFT koleksiyonu, 1.001 üç boyutlu animasyondan oluşacak ve Embrace Your Emotions (EYE) adını taşıyacak.

Koleksiyonun amacı, herkesi duygularıyla bağlantı kurmaya teşvik etmek ve tüm duyguların, olumlu ve olumsuz, geçerli olduğu ve benimsenmesi gerektiği mesajını paylaşmak. Çünkü hissetme ve ifade etme özgürlüğü ruh sağlığını ve genel olarak sağlığı önemli ölçüde iyileştirebilir mesajını içeriyor.

Koleksiyon üzerinden sağlanan gelir ile, Ruh Sağlığını Bilen Gençlik (YAM) hayır kurumuna bağış yapılacak.

Hugo ve Hayali Olanlar

360 derecelik bir metaverse deneyiminin gerçekte ne içerdiği hemen anlaşılamasa da marka, sınırlı sayıda fijital tişört satın alan müşterilere 500 noktadan oluşan bir izin verilenler listesinin ayrılacağını söyledi. Her tişört, kullanıcıların özel bir artırılmış gerçeklik efekti oluşturmak için bir Snapchat lensine yönlendirileceği bir QR kodu içerecek. NFT sahipleri, Imaginary Ones’ın, sahibine dijital giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere ayrı bir özel Hugo x IO ürünleri, deneyimleri ve içeriği seti sağlayan bahis ekosistemine erişebilecek. Imaginary Ones orijinal NFT koleksiyonu, 8.888 animasyonlu karakterden oluşan bir koleksiyondur. Taban fiyatı şu anda 0,73 ETH (980 $).

Hugo ve Web3

Hugo Boss, metaverse modasında sıçrama yapmaya çalışan birçok moda markasının en yenisidir. Çeşitli markalar, değişen derecelerde başarı ile web3’ten yararlanmaya çalıştı. Bu yılın başlarında Gucci, ilk merkezi olmayan özerk organizasyonuna SuperRare ile katıldığını duyurmuştu. Burberry ayrıca bir web3 oyunu başlatmıştı. Bu arada Louis Vuitton, NFT’ler, sanal ürünler ve dijital koleksiyonlar için 23 Haziran tarihli dört ticari marka başvurusunda bulunmuştu.

LVMH’nin web3 lideri Nelly Mensah’a göre, uzun vadede ayakta kalacak projeler, müşterilerinin kim olduğu ile mevcut web3 tüketicisinin kim olduğu arasında bir bağlantı kurabilen projelerdir. Hugo Boss için bu, genç pazarda kök salmış gibi görünüyor.

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