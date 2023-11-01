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Hong Kong’un En Büyük Bankasından Blockchain Alanında Önemli Adım Geldi

Özet

  • HSBC, Hong Kong'da düzenlenen bir blockchain test aşamasına katıldı.
  • Buna göre test aşamasında tokenize edilmiş mevduat ürünleri test edildi.
  • HSBC, ilk yerel kripto para birimi hizmetlerini Haziran 2023’te kamuoyuna açıklamıştı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
20:07
1 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Geleneksel finans piyasalarında faaliyet gösteren bankacılık devi Hong Kong ve Shanghai Banking Corporation (HSBC), Hong Kong Para Otoritesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Buna göre Jack Ma tarafından kurulan Çin Merkezli banka Ant Group ile birlikte ortaklaşa yürütülen süreçte tokenize mevduat ürünleri test edildi. Bu gelişme ile birlikte gözler tekrar blockchain alanına çevrildi.

Test Aşamasında Neler Yaşandı?

Önemli bankacılık kurumlarının öncülük ettiği girişim, mevduat tokenizasyonunun HSBC ağındaki bir şirket tarafından tutulan hesaplar arasında her zaman açık ve gerçek zamanlı hazine fonu hareketini sağlama potansiyelini keşfetmeyi amaçlıyor.

Test sırasında HSBC, Ant Group tarafından geliştirilen ve Ant Group’un bankacılık ortakları tarafından desteklenen blockchain platformuna bağlandı. Kamuoyu ile paylaşılan resmi bir duyuruda HSBC; testin mevduat token’larının ihracı, token transferi ve token itfasını kapsadığını açıkladı ve ekledi:

“Blockchain ve tokenizasyonun kurumsal hazine yönetiminde verimliliği nasıl artırabileceği ve yenilikleri nasıl teşvik edebileceği konusunda gelecekteki araştırmaların önünü açacaktır.”

Web3 Sektörüne Finans Şirketlerinin İlgisi Devam Ediyor

Ant Group’un bankacılık ortaklarının gerçekleştirilen test aşamasına katılımı; gelişmiş geri dönüş süresi, maliyet verimliliği ve görünürlük ile hazine fon transferini geliştiriyor. HSBC Küresel Ödeme Çözümleri, Gelişen Ödemeler Küresel Başkanı Vincent Lau, bankanın müşteriler için hazine yönetimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tokenize mevduatlardan ve diğer finansal yeniliklerden yararlanmaya devam etme konusundaki ilgisini doğruladı.

HSBC ayrıca Swift sınır ötesi merkez bankası dijital para projesi (CBDC) girişimi Project mBridge de dahil olmak üzere çeşitli merkez bankası dijital para birimi girişimlerinin aktif bir katılımcı olarak dikkat çekiyor.

HSBC, ilk yerel kripto para birimi hizmetlerini Haziran 2023’te kamuoyuna açıklamıştı. Rapora göre HSBC, Hong Kong Borsasında listelenen ve CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF ve Samsung Bitcoin Futures Active ETF’yi içeren kripto para ETF’leri sunacak.

Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte geleneksel para piyasalarında aktif rol oynayan finans şirketleri Web3 dünyasında yer almaya devam ediyor. Özellikle kripto para piyasalarını ilgilendiren yasal düzenlemelerin kripto şirketleri tarafından yerine getirilememesi bu alanda geleneksel şirketlerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

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