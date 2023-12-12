Herkesi Şaşırtabilir! Sürekli Rekor Tazeleyen Bu Altcoin Parlayabilir!

En eski altcoin’lerden Litecoin‘in (LTC) ağ aktivitesi son dönemde büyük oranda arttı. Ağdaki aktif cüzdan adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Zincir içi veri analiz platformu IntoTheBlock‘un sağladığı veriler Litecoin ağındaki aktif cüzdan adresi sayısının 8 Aralık’ta 1.4 milyonu geçtiğini gösteriyor. Piyasa uzmanları ağ aktivitesindeki bu artıştan hareketle altcoin’in fiyatının sert şekilde fiyatı yükselebileceğini değerlendiriyor.

Litecoin’in Ağ Aktivitesi Artıyor

Litecoin ağındaki aktif cüzdan adreslerindeki son artış, ağ aktivitesinin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmasından bir aydan kısa bir süre sonra geldi. Kasım ayı ortasında ağdaki aktif cüzdan adreslerinin sayısı 979 bin 550’ye yükselerek Mayıs ayındaki 719 bin 300’lük bir önceki rekorunu kırmıştı.

Aktif cüzdan adreslerindeki muazzam büyüme, Litecoin Ordinals Protokolü üzerine inşa edilen LTC-20 token standardına atfediliyor. Bu standart, topluluğun kullanıcıların ordinal’lerle zincir dışı varlıklar yaratabileceğini göstermek için bir deney olarak gördüğü Bitcoin‘in BRC-20 standardının bir dalı. Bilindiği üzere bu standart, varlıklar oluşturulmasının önünü açmak için Litecoin ağında da kullanıma sunulmuştu.

Litecoin ağındaki aktif cüzdan adreslerindeki büyük artışın yanı sıra, bakiyesi sıfırın üzerinde olan cüzdan adreslerinin sayısı da yeni zirvelere çıktı ve yılın ilk gününden bugüne yüzde 40’ın üzerinde arttı. Buna ek olarak, ağdaki işlem sayısı 14 Kasım’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.09 milyona yükseldi ve 523 bin 284 civarında olan Bitcoin‘in işlem sayısını aştı. 8 Aralık’ta Litecoin ağındaki işlemlerin sayısı 846 bin 561’e ulaşarak Bitcoin ağındaki işlemlerin sayısını yeniden aştı. Aynı tarihte Bitcoin ağındaki işlem sayısı 411 bin 321 civarında seyrediyordu.

LTC Fiyatında Son Durum

Litecoin’in ağ aktivitesinde önemli bir artış yaşanırken, ağın yerel varlığı LTC‘nin fiyatı kripto para piyasasının genelindeki yükselişle birlikte güç topluyor. CoinMarketCap’in verilerine göre altcoin’in fiyatı hafta sonu BTC ve diğer altcoin’lerin ralli partisine dahil olarak 10 Aralık’ta 77 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişin ardından haftanın ilk gününde yüzde 7 oranında düşen fiyat, 72,45 dolar seviyesine gerilese de yeniden toparlanma sinyalleri veriyor.

77 doların görüldüğü LTC’nin fiyatındaki son artış Litecoin ağındaki üçüncü blok ödülü yarılanmasının Ağustos ayının başında gerçekleşmesinden bu yana ilk büyük artış oldu. Her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması ile madencilerin çıkardıkları blok başına LTC cinsinden aldıkları blok ödülü miktarını yarı yarıya azaltılmaktadır. Üçüncü blok ödülü yarılanması ile bu ödül miktarı 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düştü.

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