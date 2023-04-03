Sadece Mart ayının ikinci yarısında yüzde 55'in üzerinde yükselen popüler altcoin'in fiyat grafiği en az yüzde 45'lik bir yükselişin daha olacağını gösteriyor. İşte o altcoin ve beklentiler.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki yaygın belirsizliğe meydan okuyan Ripple‘ın XRP’si, Mart ayının son 15 gününde sert şekilde yükseldi. Popüler altcoin bu dönemde 0,357 dolardan 0,56 dolar direncine yükselerek yüzde 57’lik bir çıkış yaptı. Dahası, haftalık zaman dilimi grafiğinde bu boğa rallisi bir ikili dip formasyonunun oluşmasına neden olmuş durumda. Bu ünlü boğa formasyonu, alıcıların daha düşük seviyelerde güçlü birikimine işaret ediyor ve bu ciddi bir yükselişin ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

Ripple’ın XRP’si İçin Fiyat Analizi

Kripto para piyasasında artan FUD’un ortasında yükselen XRP fiyatı ikili dip formasyonunun 0,56 dolarlık boyun çizgisi direncinden aşağı döndü. Kısa süreli düzeltme altcoin’in piyasa değerinin yüzde 9 oranında düşmesine neden olduktan sonra fiyat 0,508 dolar seviyesinde destek buldu. Bu küçük geri çekilme, tükenmiş yükseliş momentumunu yenilemek için yalnızca XRP fiyatına fayda sağlamış oldu. Bugün, XRP fiyatı söz konusu destek seviyesinden yüzde 2,75’lik sıçrama yaptı ve şu anda 0,52 dolardan işlem görüyor.

Alıcılar, sürekli alımlarla ikili dip formasyonunun çalışmasını tetikleyerek 0,56 dolar direncini aşma fırsatı bulabilirler. İdeal yükseliş koşullarında, kırılma sonrası başlayacak ralli, XRP fiyatının ay sonuna kadar 0,8 dolardaki psikolojik direncine ulaşmak üzere yüzde 45’in üzerinde yükselmesini sağlayabilir.

Tam tersi senaryoda ise XRP fiyatının tekrar 0,56 dolardan geri dönmesi altcoin’i güç toplayarak yükselmek adına uzun süreli bir akümülasyon döneminden geçmesini tetikleyebilir.

XRP için Teknik Göstergeler

Ripple‘ın XRP’si için Ortalama Yönlü Hareketli Endeksi‘nin (ADX) dik durması genel yükseliş momentumunun güçlü kaldığını gösteriyor. 50 ve 200 günlük EMA’lar arasında gerçekleşmesi beklenen golden cross’un (altın geçiş) ise yükseliş trendinin devamını sağlayarak XRP fiyatındaki yukarı yöndeki hareketliliği desteklemesi bekleniyor.