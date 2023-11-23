Teknik Analiz

Hedef Verildi! Bu Altcoin Yüzde 50 Artış Potansiyeline Sahip

Özet

  • Altcoin SUI için yüzde 50’lik bir artış beklentisi var.
  • SUI uzun vadeli bir formasyonun üzerine çıktı.
  • Önceki direnç seviyeleri şu an destek noktası olarak hareket ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimi Sui (SUI) fiyatı bir ay önce 0,36 dolar seviyelerindeydi. O zamandan beri bir artış trendi içerisine girdi. SUI artışını 0,66 dolar seviyesine kadar sürdürdü. Sonrasında gelen geri çekilme ile birlikte SUI’nin yönünün neresi olacağı merak ediliyor.

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Altcoin SUI Günlük GörünümüAlçalan Paralel Kanal

Altcoin SUI Günlük Görünümü

Kripto para birimi SUI’nin 10 Haziran 2023’ten beri düşen bir takoz içinde işlem görüyor. Bu durum çoğu zaman kırılmalara yol açan bir yükseliş formasyonu olarak ele alınıyor. 28 Ekim’de bu kırılma gerçekleştir ve kripto para SUI kama formasyonunun üzerine çıkarak düşüş trendini sonlandırdı.

28 Ekim tarihinden sonra fiyat artışı devam etti. Önemli bir drenç bölgesi olan 0,51 dolarlık seviyenin üzerine çıktı. SUI dün bu bölgeyi yeniden test etti. Bunun akabinde bir yutan boğa formasyonu oluşturdu. Gelişme artık altcoin SUI’nin bir yükseliş trendini başlatmış olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

sui cointurk

SUI’de günlük RSI’ya baktığımızda gizli bir yükseliş sapmasının olduğu ve bu durumun daha fazla kazanç potansiyelini de beraberinde getirdiği görülüyor. Bu durum gerçekleşirse SUI fiyatının 0,87 dolarlık seviyeye gelmesi beklenebilir. Bu seviye şimdiki fiyat seviyesinden yüzde 50 artış demek.

Alçalan Paralel Kanal

4 saatlik grafiğe baktığımızda kripto para SUI’nin 13 Kasım’daki yüksek seviyesi 0,66 dolarlık seviyeden bu yana azalan bir paralel kanal içinde işlem gördüğüne şahit oluyoruz. Bu formasyon genellikle düzeltici bir yapı anlamına geliyor. Çoğu zaman da önemli ve etkili kırılmalar yol açıyor.

SUI fiyatı şu anda kanalın direnci tarafından ret yedi. Küçük bir düzeltme olursa, fiyat kanalın orta çizgisini 0,54 dolar seviyesinden yeniden test edebilir.

altcoin sui cointurk

4 saatlik RSI’ya baktığımızda azalan direnç çizgisinin üzerine çıkıldığını ve 50 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Her ikisi de yükseliş sinyalleri anlamına geliyor. RSI’daki bu tür kırılmaların genellikle fiyat hareketinde benzer kırılmalara yol açtığına dikkat çekelim.

Buradan hareketle altcoin SUI fiyatının yakında mevcut azalan paralel kanalın üzerine çıkması ve en yakın dirence doğru 0,66 dolar seviyesine yükselmesi beklenebilir. En olası senaryo SUI fiyatının yakın zamanda yükselmeye devam edeceği şeklinde. SUI için anlık hedef 0,66 dolar ve sonrası için 0,87 dolar olarak göze çarpıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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