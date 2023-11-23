Hedef Verildi! Bu Altcoin Yüzde 50 Artış Potansiyeline Sahip

Kripto para birimi Sui (SUI) fiyatı bir ay önce 0,36 dolar seviyelerindeydi. O zamandan beri bir artış trendi içerisine girdi. SUI artışını 0,66 dolar seviyesine kadar sürdürdü. Sonrasında gelen geri çekilme ile birlikte SUI’nin yönünün neresi olacağı merak ediliyor.

Altcoin SUI Günlük Görünümü

Kripto para birimi SUI’nin 10 Haziran 2023’ten beri düşen bir takoz içinde işlem görüyor. Bu durum çoğu zaman kırılmalara yol açan bir yükseliş formasyonu olarak ele alınıyor. 28 Ekim’de bu kırılma gerçekleştir ve kripto para SUI kama formasyonunun üzerine çıkarak düşüş trendini sonlandırdı.

28 Ekim tarihinden sonra fiyat artışı devam etti. Önemli bir drenç bölgesi olan 0,51 dolarlık seviyenin üzerine çıktı. SUI dün bu bölgeyi yeniden test etti. Bunun akabinde bir yutan boğa formasyonu oluşturdu. Gelişme artık altcoin SUI’nin bir yükseliş trendini başlatmış olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

SUI’de günlük RSI’ya baktığımızda gizli bir yükseliş sapmasının olduğu ve bu durumun daha fazla kazanç potansiyelini de beraberinde getirdiği görülüyor. Bu durum gerçekleşirse SUI fiyatının 0,87 dolarlık seviyeye gelmesi beklenebilir. Bu seviye şimdiki fiyat seviyesinden yüzde 50 artış demek.

Alçalan Paralel Kanal

4 saatlik grafiğe baktığımızda kripto para SUI’nin 13 Kasım’daki yüksek seviyesi 0,66 dolarlık seviyeden bu yana azalan bir paralel kanal içinde işlem gördüğüne şahit oluyoruz. Bu formasyon genellikle düzeltici bir yapı anlamına geliyor. Çoğu zaman da önemli ve etkili kırılmalar yol açıyor.

SUI fiyatı şu anda kanalın direnci tarafından ret yedi. Küçük bir düzeltme olursa, fiyat kanalın orta çizgisini 0,54 dolar seviyesinden yeniden test edebilir.

4 saatlik RSI’ya baktığımızda azalan direnç çizgisinin üzerine çıkıldığını ve 50 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Her ikisi de yükseliş sinyalleri anlamına geliyor. RSI’daki bu tür kırılmaların genellikle fiyat hareketinde benzer kırılmalara yol açtığına dikkat çekelim.

Buradan hareketle altcoin SUI fiyatının yakında mevcut azalan paralel kanalın üzerine çıkması ve en yakın dirence doğru 0,66 dolar seviyesine yükselmesi beklenebilir. En olası senaryo SUI fiyatının yakın zamanda yükselmeye devam edeceği şeklinde. SUI için anlık hedef 0,66 dolar ve sonrası için 0,87 dolar olarak göze çarpıyor.