Bitcoin yükselişi bazı altcoinlerde ciddi toparlanmaları tetikleyebilir. İlk 20’deki altcoin de bunlardan biri. Özellikle Ağustos ayı yaklaştıkça yatırımcıların risk iştahının artması bekleniyor. Peki yükseliş beklentileri hangi altcoin için arttı? Yatırımcıları neler bekliyor? Güncel veriler, hedefler ve yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar.

Litecoin Yorum

Litecoin (LTC) fiyatı hafta sonu bir kez daha kritik 90 dolar direncinin üstüne çıktı. Yazı hazırlandığı sırada BTC yaklaşık 800 dolarlık kayıp yaşasa da fiyat bu seviyenin üstünde kalmaya devam ediyor. Litecoin madencilerinin devam eden satışlarına rağmen, LTC şu anda art arda 14 gün boyunca 85 doların üzerinde işlem gördü. Daha önce halving tarihi yaklaşmasına rağmen madenci satışlarının dikkat çekici olduğundan bahsetmiştik. Buna rağmen Litecoin fiyatı güçlü kalmaya devam etti.

Piyasa katılımcılarının özellikle bireysellerin LTC Coin talebi artmaya devam ediyor. Bunu geçtiğimiz ayın iki katına çıkan işlem hacminden görüyoruz.

İşlem hacmi 30 Nisan’da 758,4 milyon dolardan 27 Mayıs’ta 1,38 milyar seviyesine ulaştı.

LTC Coin Fiyat Tahmini

İşlem hacmindeki artış net %82 civarındayken fiyat %4 oranında yükseldi. Ancak geçmişte ikisinin birbiriyle daha uyumlu hareket ettiğini görüyorduk. Buna göre kripto piyasalarındaki genel negatiflik LTC fiyatını önemli ölçüde baskılamış olabilir. NVT oranı da fiyatın olması gereken seviyenin altında olduğunu söylüyor. Yatırımcılar bu veriyi bir altcoinin ucuz olup olmadığını anlamada kullanıyor.

LTC Coin için mevcut görünüm kısa vadede 100 dolar seviyesinin test edilebileceği yönünde. Ancak, IntoTheBlock’un In/Out of The Money Around Price (IOMAP) verileri, LTC‘nin 96 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaşabileceğini gösteriyor.

2,15 milyon LTC satın alan 170.000 yatırımcı bu bölgede satış baskısı oluşturabilir. Fakat bu bölge aşıldığında 100-105 dolar hedeflerine doğru daha hızlı bir toparlanma ihtimali dikkat çekiyor.

Yine de LTC beklenmedik bir şekilde kritik 90 doları kaybederse ayılar Litecoin’in yükseliş tahminini boşa çıkarabilir. Bu süreçte BTC fiyatının 27.500 dolar altında kapanışlar yapmaması gerekecek.