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Arbitrum (ARB) son 24 saat içinde %8,4 artış kaydederek yazım saati itibariyle 1,26 dolardan işlem gördü. Fiyatların 1,30 dolar direnç seviyesine yaklaşmasıyla birlikte boğalar bu seviyeyi dirençten desteğe çevirmeye çalışabilir.

Bitcoin (BTC) 27.000 doları geri alıp 28.000 doları zorlarsa Arbitrum boğaları kısa vadeli yükseliş kazançlarını genişletebilir.

Arbitrum Fiyat Grafiği

Dört saatlik zaman diliminde ARB’ye bakıldığında 1,11 dolar destek seviyesinin önemi ortaya çıkıyor. Bu destek seviyesi 8 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında üç kez test edildi ve her seferinde düşüş momentumuna direnç gösterdi. Seviyenin en son yeniden test edilmesi, düşüş dalgasının en düşük seviyesinin üzerine çıkan bir yükseliş rallisi başlattı.

Fiyatın 1,11 dolar destek seviyesinden tekrar sıçramasıyla birlikte göstergeler, bu destek seviyesinden boğalar için daha fazla kazanç olasılığını vurguladı. Göreceli Güç Göstergesi (RSI) aşırı alım bölgesine geçti ve yoğun alım baskısına işaret etmek üzere 76’da durdu. Chaikin Para Akışı (CMF) da +0,10 değeriyle pozitif sermaye girişi kaydetti.

Arbitrum boğaları için büyük bir fiyat engeli 1.30 dolar direnç seviyesinde bulunuyormuş gibi görünüyor. Grafiklerde görülen bu direnç seviyesinin üzerinde bir mum kapanışı, boğaları 1,42 ve 1,58 dolarlık kritik seviyeleri hedeflemeye teşvik edebilir. Tersine bir durumda ise seviyenin kırılamaması, ayıların fiyatları geri iterek nihayetinde 1,106 dolarlık kilit destek seviyesini kırdığını yatırımcılara gösterebbilir.

Arbitrum’un Geleceği Hakkında Yorumlar Var

Coinglass’tan elde edilen verilere göre, yatırımcıların sadece 269.000 dolar değerindeki uzun pozisyonlara kıyasla, son 24 saat içinde 2,56 milyon dolar değerinde kısa pozisyon bozuldu. Bu durum, boğaları 1,30 dolar direnç alanını aşmaya itebilecek kısa vadeli yükseliş momentumunu güçlendirdi.

Buna ek olarak, ARB’nin fonlama oranı aynı dönemde pozitif kaldı. Bu durum, alıcıların ARB üzerindeki yükseliş hissiyatını ilerletmeye istekli olduğunu gösterdi. Bu nedenle, gelecek günlerde bugün sabah itibariyle olduğu gibi özellikle BTC daha fazla kazanç kaydederse yani ilk aşamada 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, boğaların 1.30 dolar engelini aşma şansı yüksek olabilir.

Geçmişte yatırımcılarına ayı sezonunun tam ortasında bile güzel kazançlar elde ettiren Arbitrum yaşanabilecek bu tarz olayların ardından yatırımcısını tekrar mutlu edebilir ve güzel kazançlar sağlamalarına yardımcı olabili.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.