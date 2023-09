Kripto para piyasalarında gündem o kadar da yoğun değil ve sıkıcı fiyat yatırımcıların piyasadan uzaklaşmasını sağladı. Ancak bazı önemli gelişmelerin gözden kaçmaması önemli. Son 1 haftada kripto para piyasalarında neler olduğuna göz atıyor uzmanların kayda değer görülerini inceliyoruz. O halde haftanın özetine bakalım.

Kripto Paralar Özet

Bu hafta bazı gelişmeler enteresan sonuçlar doğurdu. Bitcoin fiyatı kötü haberlere rağmen güçlü kaldı ve uzun süredir bu durum alışık olduğumuzun tersineydi. Peki kısa kısa özet geçecek olursak bu hafta piyasalarda neler oldu?

Paxos ve 500 Bin Dolarlık İşlem Ücreti

Blockchain altyapı firması Paxos’tan 19,8 BTC ücret alan Bitcoin madencisi, Paxos’un 500.000 doların üzerinde transfer ücretini hatalı şekilde belirlediğini açıklamasının ardından ücreti iade etti. 10 Eylül’de Paxos, 2.000 dolar için devasa bir ücret ödemişti. Ancak bu ücret 15 Eylül tarihinde iade edildi. Geçmişte benzer çok fazla olay yaşanmış ancak madenciler bunu ganimet olarak gördüğü için iade etmemişti.

FTX Varlıklarının Satışı

Mahkeme onay verdi ve FTX’in kripto rezervlerinin itibari paraya dönüşümü süreci başladı. FTX satışlarının piyasalar üzerinde ağır bir etkisi olması beklenmiyor. Yakın zamanda yapılan bir hissedar güncellemesine göre, iflas eden borsada 833 milyon dolar değerinde Bitcoin ve ETH bulunuyor.

Genesis İflas Süreci

Digital Currency Group, iflas eden Genesis Global’in alacaklıları için yeni bir anlaşma planı önerdi. Normal şartlarda 2 Ağustos’ta anlaşmanın tamamlanması bekleniyordu ancak süreç uzuyor. Bu süreçte alt şirket Grayscale önemli bir hukuki zafer elde etti.

Gemini borçları için sunulan ödeme planı Earn müşterilerine %95 ile %110 arasında ödeme vadediyor.

Franklin Templeton ETF Başvurusu

Bu hafta başka bir trilyon dolarlık şirket spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Başvuruya göre, fon bir tröst olarak yapılandırılacak. Coinbase BTC’yi saklayacak ve The Bank of New York Mellon nakit saklayıcısı ve yöneticisi olacaktır. Şirketin yönetimi altında 1,5 trilyon dolar bulunuyor.

Binance Borsasından Ayrılanlar

Binance bir süredir üst düzey yöneticilerini kaybediyor. En son bu hafta Binance US CEO’su Brian Shroder istifa etti. Bunun yanı sıra hukuk başkanı Krishna Juvvadi ve baş risk sorumlusu Sidney Majalya da şirketten ayrılanlar arasındaydı. Önemli isimler şirketten ayrılırken Binance aynı anda hem SEC hem de CFTC’ye karşı mücadelesini sürdürüyor.