Güney Kore Merkez Bankası’ndan CBDC Açıklaması! Bunları Bekleyeceğiz

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin ABD ve Avrupa ülkelerinden önce bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) çıkarma planının olmadığını vurguladı. Güney Kore’nin CBDC ihracında öncülük etmesinin faydalarının asgari düzeyde olduğunu ifade ederek, küresel gelişmelere uyum sağlamak için stratejik bir kararın sinyalini verdi.

CBDC Lansmanında Gecikme: Stratejik Bir Hamle

Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong bir CBDC semineri sırasında, önemli küresel oyunculardan önce bir CBDC başlatmanın Güney Kore’nin çıkarına olmadığını belirtti. Ülkenin CBDC ile ilgili araştırma ve çalışmalarda gösterdiği önemli çabalara rağmen, merkez bankası zamanlamanın çok önemli olduğuna inanıyor.

Sonuç olarak Güney Kore Merkez Bankası CBDC ihracını ABD ve Avrupa ülkeleri harekete geçene kadar erteleyecek. Stratejik bir yaklaşıma dayanan bu karar, Güney Kore’yi önde gelen ekonomilerin deneyimlerini gözlemlemek ve bunlardan ders çıkarmak üzere konumlandırıyor. Başkan Rhee Chang-yong’un açıklaması uluslararası CBDC ortamında senkronizasyonun öneminin altını çiziyor.

Güney Kore’de CBDC Pilot Testi: Genel Bir Bakış

Güney Kore, CBDC olanaklarını keşfetmeye yönelik devam eden taahhüdünün bir parçası olarak, vatandaşların kuponlar aracılığıyla CBDC’yi deneyimlemelerine olanak tanıyan pilot testler gerçekleştirmeyi planlamakta.

2024’ün dördüncü çeyreğinde yaklaşık 100 bin kişi kamu kuponlarını kullanarak CBDC’yi test edecek. Eyalet ve yerel yönetimler tarafından verilen bu kuponlar, bankalar tarafından dijital mevduat sertifikalarına (CD) dönüştürülecek ve perakende sektörü için dijital kupon görevi görecek.

Bu pilot test girişimi, CBDC kullanımı ve halk arasındaki kabulü hakkında değerli bilgiler toplamayı amaçlamakta. Bu hamle, Güney Kore’nin küresel gelişmelerle uyumlu temkinli bir yaklaşımı sürdürürken, gelişmekte olan finansal teknolojileri benimseme konusundaki proaktif duruşunu göstermekte.

Güney Kore’de Kripto Ortamının Evrimi

Güney Kore’de gelişen kripto ortamının arka planında, hükümet destekleyici bir düzenleyici çerçeve ortaya koydu. Hükümet, 2022’deki Terra-LUNA krizinden sonra alınan önlemler gibi zaman zaman sıkılaştırmalara rağmen, kripto endüstrisi için elverişli bir ortamı teşvik etmeye kararlı.

Kore Bankası, Kore Borsası ile işbirliğine giderek CBDC uygulamalarını içeren simülasyonlara hazırlanıyor. Ek testler, Blockchain teknolojisi entegrasyonuna yönelik ileriye dönük bir yaklaşımı yansıttı. Ayrıca tokenize edilmiş varlıkların ihracını menkul kıymet token’ları aracılığıyla kolaylaştırılan uzlaşmaları da kapsadı.

Güney Kore’nin CBDC’ye yönelik incelikli yaklaşımı ve çeşitli pilot girişimlere katılımı, ülkenin inovasyon konusunu ihtiyatlı finansal uygulamalarla dengelediğini gösterdi.