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Güney Kore Merkez Bankası’ndan CBDC Açıklaması! Bunları Bekleyeceğiz

Özet

  • Kore Merkez Bankası bugün CBDC konusunda açıklama yaptı.
  • Merkez Bankası Dijital Para Birimi için bekleyeceklerini açıkladı.
  • Küresel gelişmelere uyum sağlamak için ABD ve Avrupa beklenecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin ABD ve Avrupa ülkelerinden önce bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) çıkarma planının olmadığını vurguladı. Güney Kore’nin CBDC ihracında öncülük etmesinin faydalarının asgari düzeyde olduğunu ifade ederek, küresel gelişmelere uyum sağlamak için stratejik bir kararın sinyalini verdi.

İçerikler
CBDC Lansmanında Gecikme: Stratejik Bir HamleGüney Kore’de CBDC Pilot Testi: Genel Bir BakışGüney Kore’de Kripto Ortamının Evrimi

CBDC Lansmanında Gecikme: Stratejik Bir Hamle

Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong bir CBDC semineri sırasında, önemli küresel oyunculardan önce bir CBDC başlatmanın Güney Kore’nin çıkarına olmadığını belirtti. Ülkenin CBDC ile ilgili araştırma ve çalışmalarda gösterdiği önemli çabalara rağmen, merkez bankası zamanlamanın çok önemli olduğuna inanıyor.

Sonuç olarak Güney Kore Merkez Bankası CBDC ihracını ABD ve Avrupa ülkeleri harekete geçene kadar erteleyecek. Stratejik bir yaklaşıma dayanan bu karar, Güney Kore’yi önde gelen ekonomilerin deneyimlerini gözlemlemek ve bunlardan ders çıkarmak üzere konumlandırıyor. Başkan Rhee Chang-yong’un açıklaması uluslararası CBDC ortamında senkronizasyonun öneminin altını çiziyor.

Güney Kore’de CBDC Pilot Testi: Genel Bir Bakış

Güney Kore, CBDC olanaklarını keşfetmeye yönelik devam eden taahhüdünün bir parçası olarak, vatandaşların kuponlar aracılığıyla CBDC’yi deneyimlemelerine olanak tanıyan pilot testler gerçekleştirmeyi planlamakta.

cbdc cointurk

2024’ün dördüncü çeyreğinde yaklaşık 100 bin kişi kamu kuponlarını kullanarak CBDC’yi test edecek. Eyalet ve yerel yönetimler tarafından verilen bu kuponlar, bankalar tarafından dijital mevduat sertifikalarına (CD) dönüştürülecek ve perakende sektörü için dijital kupon görevi görecek.

Bu pilot test girişimi, CBDC kullanımı ve halk arasındaki kabulü hakkında değerli bilgiler toplamayı amaçlamakta. Bu hamle, Güney Kore’nin küresel gelişmelerle uyumlu temkinli bir yaklaşımı sürdürürken, gelişmekte olan finansal teknolojileri benimseme konusundaki proaktif duruşunu göstermekte.

Güney Kore’de Kripto Ortamının Evrimi

Güney Kore’de gelişen kripto ortamının arka planında, hükümet destekleyici bir düzenleyici çerçeve ortaya koydu. Hükümet, 2022’deki Terra-LUNA krizinden sonra alınan önlemler gibi zaman zaman sıkılaştırmalara rağmen, kripto endüstrisi için elverişli bir ortamı teşvik etmeye kararlı.

Kore Bankası, Kore Borsası ile işbirliğine giderek CBDC uygulamalarını içeren simülasyonlara hazırlanıyor. Ek testler, Blockchain teknolojisi entegrasyonuna yönelik ileriye dönük bir yaklaşımı yansıttı. Ayrıca tokenize edilmiş varlıkların ihracını menkul kıymet token’ları aracılığıyla kolaylaştırılan uzlaşmaları da kapsadı.

Güney Kore’nin CBDC’ye yönelik incelikli yaklaşımı ve çeşitli pilot girişimlere katılımı, ülkenin inovasyon konusunu ihtiyatlı finansal uygulamalarla dengelediğini gösterdi.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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