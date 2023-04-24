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  •   Güney Kore Mahkemesinden 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Tarihi Karar!

Güney Kore Mahkemesinden 2022’nin En Çok Konuşulan Altcoin’i İçin Tarihi Karar!

Güney Kore mahkemesi, 2022'nin en çok konuşulan altcoin projelerinden Terra Blockchain'inin yerel varlığı Terra Classic (LUNC) için dikkat çeken bir karar verdi.
13:15
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore mahkemesi, 2022’nin en çok konuşulan altcoin projelerinden Terra Blockchain’inin yerel varlığı Terra Classic (LUNC) için dikkat çeken bir karar verdi. Mahkemenin kararı, Terraform Labs’ın kurucu ortağı Hyun-Seong Shin’in Sermaye Piyasası Kanunu’nu ihlal etmekle suçlayan savcılar için büyük sürpriz oldu.

Güney Kore Mahkemesinden Sürpriz LUNC Kararı

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere Güney Kore Bölge mahkemesi, savcılığın LUNC (eskiden LUNA) ile ilgili iddialarını kabul etmeyerek reddetti. Mahkeme, savcılığın Terraform Labs’ın eski eş CEO’su Hyun-Seong Shin’in varlıklarına el konulması yönündeki talebini de geri çevirdi. Kararda LUNC’nin Sermaye Piyasası Kanunu tarafından düzenlenebilecek bir finansal yatırım ürünü olarak görerek değerlendirmenin oldukça zor olduğu belirtti.

Bu noktada, Güney Kore’de görülen önceki mahkeme davalarının çoğunda kripto paraların menkul kıymet olarak ele alınmadığının beyan edildiğini belirtmek gerekiyor. Bununla birlikte Güney Koreli bazı mahkemelerin ise hukuki açıdan anlaşmazlığa yer olduğu değerlendirmesi ile bazı kripto paralar için menkul kıymet nitelendirmesinde bulundukları görüldü.

Öte yandan LUNC, Güney Kore mahkemesinin sürpriz kararına henüz beklenen ölçüde tepki vermedi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre LUNC, son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 0,0001096 dolardan el değiştiriyor.

SEC’e Göre LUNC Bir Menkul Kıymet

Bilindiği gibi ABD’li düzenleyici Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terraform ve CEO’su Do Kwon’u kripto para tabanlı bir ponzi şeması kurarak yatırımcıları dolandırma iddiasıyla dava açıldı. SEC’in açtığı dava dosyasında ağın algoritmik stablecoin’i TerraUSD‘den (UST) ve ağın yerel varlığı LUNA/LUNC’den ise menkul kıymet olarak bahsedildi.

Bazı piyasa gözlemcileri, Güney Koreli mahkemenin LUNC için verdiği menkul kıymet kararının SEC’in açtığı davada mahkemenin vereceği karar üzerinde etkisinin olabileceği üzerinde duruyor.

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