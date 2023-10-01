Güncel Altcoin Fiyat Analizi: CEEK ve Chiliz (CHZ) Coin Yorumları

Eylül ayı artık geride kaldı ve kripto para piyasaları için de yeni bir dönemin başlangıcındayız. Aylık kapanışa çok bir şey kalmadı. Bazı altcoinler için Eylül ayı oldukça güzel geçti ve çift haneli artışlar yaşadılar. Bazılarıysa 2022 Kasım diplerinin de altına indi. Ekim ayından umutlar büyük peki CEEK ve Chiliz Coin için tahminler ne yönde?

Chiliz Coin Yorumları

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 26.974 dolarda bulunuyordu. Hükümet kapanmasının 45 gün ertelenmesi onu pek memnun etmedi. Ancak olası kapanmada da uzmanlar fiyatın negatif performans gösterme eğiliminde olacağını söylüyordu. Ekim ayının nasıl başladığını ise yaklaşık 24 saat sonra gerçekleşecek aylık mum kapanışının ardından göreceğiz.

Öte yanda Chiliz Coin’e dönersek bu hafta bitmeden yeni bir takımla ortaklık duyurusu yaptılar. Son fiyat değerlendirmelerimizde bu noktada uzun süredir sessiz kalındığından bahsetmiştik. Bu sessizlik bozuldu ve fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,0618 dolar bölgesinde bulunuyor.

30 Eylül günü 0,064 dolara kadar tırmanan fiyat kar satışlarıyla karşılaştı. Genel piyasa durumu aslında direnç alanında baskın satışların devam ettiğini gösteriyor. Fiyat eğer kritik 0,06 dolar eşiğini tutmayı başarırsa yeniden daha yüksek seviyeler test edilebilir.

Net bir dönüş için en 30 Ağustos ve 30 Eylül tarihlerinde test edilen 0,064 dolar bölgesinin üzerinde kapanışlar görmeliyiz. Eğer bu olursa CHZ Coin fiyatı yeniden 0,076 dolarlı Ağustos ortasında kaybettiği seviyelerine dönebilir.

CEEK Coin Tahminleri

Meta’nın son gözlük lansmanı SAND Coin için aktif kullanıcı sayısını artırmıştı. CEEK Coin yatırımcılarıysa bunu umursamadı. Yüksek kazanç bekleyen yatırımcılar erken dönemde keşfettiklerine inandıkları metaverse tokenin bir süredir eridiğini görüyor. Şimdilik 0,0366 dolar bölgesi destek olarak güçlü kaldı.

Ancak kritik yatay destek alanı kaybedilirse derin diplere yolculuk sürebilir. Fiyat için 0,0377 dolar seviyesi bir süredir zorlu bir engel oldu. Bu da fiyatın daha dar bir aralıkta işlem görmesini sağlıyor. Eğer bu bölge aşılırsa 0,04 dolar hedefli yeni bir toparlanma başlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.