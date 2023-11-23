Solana (SOL)

Güncel Altcoin Analizi: Solana (SOL) Coin Rallisi Devam Edecek Mi?

Özet

  • SOL Coin fiyatı 58 dolar seviyeye yakın seyrediyor.
  • Düşüş devam ederse 48 ve 28 dolar test edilebilir.
  • 68,4 dolar üstü kapanışlarda 86,2 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Solana fiyatı bir süredir etkileyici biçimde artıyordu ve 70 dolar sınırına kadar ralli beklendiği üzere devam etti. Ancak gündem yoğun ve piyasalardaki dalgalanma onu da bir miktar sarstı. Peki güncel görünüm SOL Coin için hangi seviyelere işaret ediyor? Yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor?

İçerikler
Solana (SOL)SOL Coin Uzman Yorumları

Solana (SOL)

2023 yılında SOL Coin güzel bir yükseliş dönemi yaşadı. Ocak ayında sorsaydınız çoğu yatırımcı fiyatın yıl sonuna kadar 70 dolar sınırına dayanacağına inanmazdı. Ancak zoru başaran SOL Coin boğaları GSOL tröstünün getirdiği fiyat spekülasyonuyla yeni zirveler gördü.

Fiyat Temmuz ayında ATH seviyesinden gelen alçalan direnç çizgisinden kurtuldu. Eylül ayında bölge destek olarak teyit edildi ve asıl yükselişin büyük sinyali de gelmiş oldu. SOL Coin fiyatı 68 doların üzerinde yeni 2023 zirvesini günler önce gördü ve şimdi 57,6 dolardan alıcı buluyor.

Şimdilik 58 dolar seviyesinden uzaklaşmayan fiyat daha fazla yükselişin arifesinde olabilir.

SOL Coin Uzman Yorumları

Peki piyasa uzmanlarının Solana için beklentisi ne yönde? Uzun vadeli fiyat dalgalanmalarında hedefleri doğru tespit için Elliot dalga teorisinden sıklıkla yararlanılmakta. Metakaku isimli analist de bunu kullanarak son tahminini yatırımcılarla paylaştı ve şunları söyledi;

“SOL Coin’de yukarı yönlü hedef tamamen gerçekleşti ve bize makroda tamamlanmış bir düzeltme potansiyeli bıraktı. Durum buysa, beklenti fiyatın burada reddedilmesi ve üçüncü grafikte gösterildiği gibi yeni bir düşük seviyeye gitmesidir. Bu boğalar için bir uyarı olabilir.”

Sherlock ise aşağı yönlü hareketin hızlanabileceği konusunda takipçilerini uyardı. Fakat günlük grafikteki Elliot dalga sayımı durumun o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Sayım doğruysa, SOL şu anda düzeltici olan dördüncü dalgada. Dördüncü dalganın sona erip ermediği henüz belli değil. Eğer yerel dip derinleşirse 48 dolar destek alanına inilebilir.

Yükselişin teyidi için SOL Coin fiyatının 68,4 dolar üzerinde kapanışlar yapması gerekecek. Bu da 86,2 dolara doğru rallinin uzamasına kapı aralar. Ancak 48 dolar desteği kaybedilirse 28 dolara doğru düşüş muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

Robinhood Solana’yı Yeniden Listeleyecek Mi? Gerçekleşirse Solana Coin Kaç TL?

Solana Coin Geleceği Yere Kadar Geldi Mi? SOL Coin Daha Fazla Yükselir Mi?

ChatGPT Solana (SOL) İçin 7x ve 500 Dolar Dedi Ardından Tarih Verdi! Tarih Yatırımcının Sandığından Çok Daha Yakın!

Mega Rallisi İle Gündemden Düşmeyen Altcoin’den Bir Rekor Daha: 3 Milyar Doları Geçti!

Yüzde 50’lik Ralli İhtimali Ne? Solana (SOL) Güncel Detaylı Analiz

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ünlü İsim Kripto Paraları Lanetledi Mi? Bitcoin Yükselecek Dedi Ama O Ne Derse Tersi Oluyor!
Bir Sonraki Yazı Aralık Seçimleri! Kaçırmamanız Gereken 4 Altcoin
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ayı Sezonunun Yıldız Altcoini 1 Dolar Olacak Mı?
Polygon (MATIC)
Son Dakika: Binance Davasında Yeni Ceza
BINANCE
Kripto Uzman Yorumları: Beklenen Ralli Sürpriz Altcoinde Başladı
Teknik Analiz
CHZ Nereye Kadar Yükselebilir? Chiliz Yorum ve Tahminleri
Chiliz (CHZ)
Lost your password?