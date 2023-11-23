Güncel Altcoin Analizi: Solana (SOL) Coin Rallisi Devam Edecek Mi?

Solana fiyatı bir süredir etkileyici biçimde artıyordu ve 70 dolar sınırına kadar ralli beklendiği üzere devam etti. Ancak gündem yoğun ve piyasalardaki dalgalanma onu da bir miktar sarstı. Peki güncel görünüm SOL Coin için hangi seviyelere işaret ediyor? Yatırımcıları bundan sonra ne bekliyor?

Solana (SOL)

2023 yılında SOL Coin güzel bir yükseliş dönemi yaşadı. Ocak ayında sorsaydınız çoğu yatırımcı fiyatın yıl sonuna kadar 70 dolar sınırına dayanacağına inanmazdı. Ancak zoru başaran SOL Coin boğaları GSOL tröstünün getirdiği fiyat spekülasyonuyla yeni zirveler gördü.

Fiyat Temmuz ayında ATH seviyesinden gelen alçalan direnç çizgisinden kurtuldu. Eylül ayında bölge destek olarak teyit edildi ve asıl yükselişin büyük sinyali de gelmiş oldu. SOL Coin fiyatı 68 doların üzerinde yeni 2023 zirvesini günler önce gördü ve şimdi 57,6 dolardan alıcı buluyor.

Şimdilik 58 dolar seviyesinden uzaklaşmayan fiyat daha fazla yükselişin arifesinde olabilir.

SOL Coin Uzman Yorumları

Peki piyasa uzmanlarının Solana için beklentisi ne yönde? Uzun vadeli fiyat dalgalanmalarında hedefleri doğru tespit için Elliot dalga teorisinden sıklıkla yararlanılmakta. Metakaku isimli analist de bunu kullanarak son tahminini yatırımcılarla paylaştı ve şunları söyledi;

“SOL Coin’de yukarı yönlü hedef tamamen gerçekleşti ve bize makroda tamamlanmış bir düzeltme potansiyeli bıraktı. Durum buysa, beklenti fiyatın burada reddedilmesi ve üçüncü grafikte gösterildiği gibi yeni bir düşük seviyeye gitmesidir. Bu boğalar için bir uyarı olabilir.”

Sherlock ise aşağı yönlü hareketin hızlanabileceği konusunda takipçilerini uyardı. Fakat günlük grafikteki Elliot dalga sayımı durumun o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Sayım doğruysa, SOL şu anda düzeltici olan dördüncü dalgada. Dördüncü dalganın sona erip ermediği henüz belli değil. Eğer yerel dip derinleşirse 48 dolar destek alanına inilebilir.

Yükselişin teyidi için SOL Coin fiyatının 68,4 dolar üzerinde kapanışlar yapması gerekecek. Bu da 86,2 dolara doğru rallinin uzamasına kapı aralar. Ancak 48 dolar desteği kaybedilirse 28 dolara doğru düşüş muhtemel.