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  •   Galaxy Digital CEO’sundan Açıkalamalar: Kripto Para Piyasasındaki Son Durumu Değerlendirdi!

Galaxy Digital CEO’sundan Açıkalamalar: Kripto Para Piyasasındaki Son Durumu Değerlendirdi!

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, kripto para piyasasındaki güncel durum ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
10:26
17 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bloomberg ile gerçekleştirdiği yakın tarihli bir röportajda kripto para piyasasındaki son durum ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Novogratz, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başta olmak üzere kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalamasının önemli ölçüde zaman alabileceğini savundu.

Galaxy Digital CEO’sundan Açıklamalar

Bloomberg ile gerçekleştirdiği yakın tarihli bir röportajında kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, kripto para piyasasının yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasının önemli bir süre alabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Novogratz, güncel haber akışlarına ve FED‘in parasal sıkılaştırma politikalarına dikkat çekti.

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, kripto para piyasasının ancak FED’in faiz arttırımı rotasından çıkması ile birlikte yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini savundu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.800 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği değer kayıplarının ardından 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 938 milyar dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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