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FTX Sonrası Manzara: Avalanche ve VC Spectra Fiyatları 

14:21
20 Ekim 2023
COINTURK Yazar: COINTURK
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

FTX’in çöküşü kripto endüstrisinde şok dalgaları yaratarak daha sıkı düzenleme beklentilerine yol açtı. Bu genel bakış, kripto düzenlemelerinin gelecekteki potansiyel yönünü ve Avalanche (AVAX) ve VC Spectra (SPCT) fiyatlandırması üzerindeki etkisini araştırıyor. 

Kripto Sektörü Küresel Düzenleyici Revizyonla Karşı Karşıya 

FTX’in çöküşü kripto para sektörüne olan güveni sarstı ve muhtemelen ileriye dönük daha sıkı düzenlemelerin önünü açacak.  

FTX sonrası ortamda, kripto düzenlemesinin gelecekteki yönünün şöyle olması bekleniyor: 

  • Kripto para düzenlemeleri için uluslararası standartlar belirlemek üzere IOSCO gibi küresel finansal gözlemciler arasında artan koordinasyon. 
  • Müşterileri korumak amacıyla kapsamlı ve uygulanabilir kripto kurallarının hayata geçirilmesi için IMF gibi kurumların ülkeler üzerindeki baskısı.
  • Tek tek ülkeler kendi düzenlemelerindeki boşlukları doldurmak için hızla harekete geçiyor. Bu, borsalar için lisanslama gerekliliklerini, müşteri ödeme gücü ile ilgili kuralları, riskli faaliyetler üzerindeki kısıtlamaları ve genel olarak daha fazla şeffaflığı içerebilir. 

Düzenleyici Endişeler Avalanche (AVAX) Fiyatını Etkiliyor 

4 Ekim 2023 tarihli bir Outlook raporunda, Ava Labs tarafından geliştirilen Avalanche (AVAX) blok zincirinin, şirketin operasyonlarının New York merkezli olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde artan düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.  

Devam etmekte olan Ripple davası, Ripple’ın New York’taki varlığını SEC’in düzenleyici eyleminin temel nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Ava Labs, dijital varlıkları yöneten ABD düzenlemelerinin farkında olduğundan, benzer sorunlardan kaçınmak için ek yasal gereklilikleri karşılaması gerekebilir. 

Haberin duyulmasının ardından Avalanche’ın (AVAX) değerinde %4,94’lük bir düşüş yaşandı. Avalanche AVAX fiyatı 24 saat içinde 10,52$’dan 10,00$’a düştü. Düşüş trendi piyasadaki dalgalanmanın ortasında devam etti. 4-17 Ekim tarihleri arasında Avalanche AVAX fiyatı 10,00$’dan 9,21$’a gerileyerek değerinde %7,90’lık bir düşüş kaydetti.  

Ayrıca, teknik göstergelere göre Avalanche ile ilgili mevcut hava düşüş eğilimini sürdürüyor. Mevcut AVAX fiyat tahminine göre, AVAX fiyatının October 21 tarafından $9.00 işaretinin altına düşmesi bekleniyor. 

VC Spectra (SPCT): Düzenleyici Uyumlu Kripto Yatırım Çözümü 

Kripto para sektöründeki önemli zorluklardan biri, dünya çapında birçok ülkenin karşı karşıya olduğu yasal belirsizliktir. Bu netlik eksikliği, yatırımcıların, özellikle de kurumsal yatırımcıların yasal ortamda gezinmesini ve bilinçli yatırım kararları almasını zorlaştırabilir. 

Bu bağlamda, iddialara göre VC Spectra (SPCT) kendisini kurumsal yatırımcılar için bir kripto yatırım seçeneği olarak konumlandırmıştır. Ekibin açıklamasına göre mevcut altyapı ile sorunsuz bir şekilde entegre olan özellikler sunarken, finansal düzenlemelere uyarak kendini farklılaştırıyor.  

Platformun istatistiksel analiz ve örüntü tanıma algoritmalarını kullanması, zaman içinde ortalama fiyatlarına geri dönme olasılığı olan varlıkların belirlenmesini sağlar. VC Spectra’nın (SPCT) algoritmaları, iddialara göre bu eğilimlerden yararlanarak, değeri düşük varlıklardan yararlanan ve değeri yüksek varlıkları satan işlemler gerçekleştirir. 

Dahası, iddialara göre VC Spectra’nın (SPCT) devam eden halka açık ön satışı, yatırımcılara cazibesini yansıtan bir piyasa tepkisi topladı. SPCT tokenı, 1. Aşamadaki 0,008 $’lık başlangıç fiyatından 4. Aşamadaki 0,055 $’lık mevcut fiyatına kadar önemli ölçüde yükseldi ve %587,5’lik bir artışa işaret etti. 

Hepsi bu kadar da değil, VC Spectra’nın olağanüstü yüksek talep nedeniyle ön satış sonunda 0,080 dolarlık ilk tahminini aşması bekleniyor ve bu da onu piyasaya yatırım yapmak için en iyi kriptolardan biri haline getiriyor. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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