  Analist Yüzde 7600 Patlayan Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: İzleme Listenizde Olmalı!

Bitcoin‘in (BTC) 30 bin dolara dayanmış olması kripto para yatırımcılarını heyecandırdı. Yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti Altcoin Sherpa, BTC ve piyasa değerine göre en büyük 100 altcoin arasında yer alan Rollbit’de (RLB) yükseliş beklediğini açıklayarak kritik seviyeleri işaretledi.

Rollbit’in RLB’sine Dikkat!

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, kişisel X hesabından en büyük 100 altcoin arasında yer alan Rollbit‘in RLB’sinin kısa vadede oldukça iyi performans göstereceğini söyledi. Altcoin Sherpa’ya göre Rollbit, birkaç haftalık durgunluğun ardından gelen taze sermaye akışı ile yeniden harekete geçmenin tadını çıkarıyor.

Altcoin Sherpa’nın tweetine eşlik eden bir grafik altcoin’de 0,158 dolar seviyesinin aşılmasının ardından RLB‘nin önündeki bir sonraki direnç seviyesinin 0,20 dolar civarında olduğunu gösteriyor. Analist paylaştığı fiyat grafiğine iliştirdiği notta şunları kaydetti:

RLB birkaç haftalık durgunluğun ardından yükseliş trendine giriyor. Bunun kısa vadede yükselişi ile sektörünün lideri haline gelmesini ve oldukça iyi performans göstereceğini düşünüyorum.

RLB, 2022 kapanış fiyatı olan yaklaşık 0,00208 doların üzerine koyduklarıyla şu anda yaklaşık yüzde 7 bin 600 artışla 0,16 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de Ya Taman Ya Devam Eşiği: 32 Bin Dolar

RLB’nin ardından Bitcoin’e bakan Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın önümüzdeki haftalarda iki muhtemel senaryoyu takip edeceğini söyledi. Analist söz konusu 2 senaryo için şunları belirtti:

Gördüğümüz bir sonraki yüksek seviye kritik. Önümüzdeki haftalarda işler daha da netleşecek gibi duruyor. 32 bin dolar direncini geçersek 40 bin dolara çıkarız. Eğer bu son tepe seviyeyse ise bence 20 bin doların altına ineceğiz.

En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde artışla 30 bin doların hemen altında, 29 bin 971 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği 40 bin dolara doğru bir sıçrama yaklaşık yüzde 38’lik bir artış olacağı anlamına geliyor.