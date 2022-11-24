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FTX Kripto Davasında Gerilim Tırmanıyor! İşler Karıştı!

FTX davasındaki son gelişmeler. Bahamalar ve ABD arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.
16:30
24 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto tarihinin en kirli olaylarından biri FTX çöküşü olabilir. İşler daha da karıştı ve bu durum yatırımcıların mağduriyetini çözmüyor. FTX kurucusunun ABD’li hükümet ile yakın ilişkileri Cumhuriyetçi partinin gündeminde ve SBF dün akşam NYT etkinliğine katılacağını açıkladı. Aynı etkinlikte ABD Hazine Bakanı da konuşmacı olarak bulunacak.

FTX Kripto Davasında Son Durum

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB) son yaptığı açıklamada Sam Bankman-Fried’in 11 Kasım’daki istifasının ardından FTX‘in CEO’luğunu devralan John Ray’in ölçüsüz ve yanlış iddialarla kendilerini hedef aldığını açıkladı.  FTX Trading Ltd. 17 Kasım’da yaptığı bir başvuruda, New York’taki Bölüm 15 iflas işlemlerinin Delaware’e devredilmesi çağrısında bulundu. Talep, daha önce New York Güney Bölgesi için ABD İflas Mahkemesi’nde Bölüm 15 iflas koruması için başvuruda bulunan firmanın Bahamalar birimi FTX Digital Markets Ltd. ile ilgiliydi.

Bu başvuru, borçlunun varlıklarının ve işlerinin yabancı bir mahkemenin kontrolü altında olduğu anlamına gelen “yabancı işlem” yasası kapsamına giriyordu. FTX’in Bahamalar bölümü 10 Kasım’da SCB tarafından geçici tasfiyeye alınmıştı. Umut verici bir işaret olarak, Bahamalar’da FTX için mahkeme tarafından atanan tasfiye memurları bu hafta başında iflas davasını Delaware’e nakletmeyi kabul etti. Ancak şu anda FTX’i yönetenler ile Bahamalar’daki yetkililer arasındaki gerginlik devam ediyor.

Bahamalar Suçlanıyor

FTX, devir talebi başvurusunda Bahamalar hükümetine ağır ithamlarda bulunmuştu. FTX kurucusunun özgürce Bahamalar’da gezebiliyor oluşu ve oradaki hükümet yetkilileriyle de yakın ilişkiler kurduğu iddiaları günlerdir sosyal medyada dolaşıyor. Amerika’daki FTX iflas ekibi davanın ABD’ye devredilmesiyle alakalı talebinde aşağıdaki oldukça iddialı gerekçeleri sunmuştu;

“Bahama hükümetinin, Borçluların kripto paralarını elde etmek amacıyla Borçluların sistemlerine yetkisiz erişimi yönlendirmekten sorumlu olduğuna dair güvenilir kanıtlara sahibiz.”

SCB ise son açıklamasında şunları söyledi;

“11. Bölüm borçlularının (diğer dosyalarda) güvenilmez bilgi kaynakları olarak nitelendirdikleri ve potansiyel olarak ‘ciddi şekilde tehlikeye atılmış’ kişilerin ifadelerine güvenmeyi seçmelerinin endişe verici olduğunu düşünüyoruz”.

FTX iflas açıkladıktan saatler sonra borsadaki varlıklar şüpheli adreslere taşınmıştı. Bu hafta ortaya atılan iddialar bunu Bahamalar ve SBF’nin yaptığı yönündeydi.

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