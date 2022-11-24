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Bitcoin (BTC) son dönemdeki krizler nedeniyle büyük darbe alırken, kıdemli 2 analist popüler altcoin’in büyük oranda değer kazanacağını ifade ediyor.

Litecoin: 2 Neden Var!

Yaygın olarak takip edilen bir analist Litecoin’in (LTC) yıllarca süren kötü performanstan sonra büyük bir ralli için hazırlandığını tahmin ediyor. Sektörde Kaleo olarak bilinen analist, 546.400 Twitter takipçisine, Litecoin‘in uzun bir sessizlik döneminden son tarihsel boğa koşularını muhtemelen tekrarlayacağını söyledi. Uzman Litecoin’in düşüş kanalından çıktığını ve 2023’ün başlarında büyük oranda değer kazanacağını iddia ediyor. Analist, ayrıca LTC’nin uzun bir süredir birikim sürecinde olduğunu ve bunun da fiyata yansıdığını ifade etti. Kaleo, LTC’nin 330 dolar seviyesini geçeceğini iddia ediyor. Daha sonra ise Litecoin’in zirveye ulaştıktan sonra 82 dolara düşeceğini tahmin ediyor. LTC, uzun bir süredir düşüş eğilimi nedeniyle eleştiri alıyordu. Piyasadaki birçok altcoin sürpriz ralliler yaparken, LTC durgun bir fiyat hareketi izledi. Ancak, LTC de son zamanlarda ivme kazanmaya başladı.

Bir başka popüler kripto para analisti de Litecoin‘in değer kazanacağnı öngörüyor. Piyasada Smart Contracter olarak bilinen analist, fiyat patlamasının muhtemelen Litecoin madencileri için ödülleri azaltacağı ve bunun da arzını azaltacağı bir sonraki halving etkinliğine bağlı olduğunu söylüyor. Analist LTC’nin Bitcoin halving dönemindeki fiyat hareketinde görülen benzer bir modeli izlediğini söylüyor. Uzmana göre, istatistiksel olarak BTC, yarılanmadan yaklaşık 500 gün önce dibe vurma eğilimindedir, bu nedenle LTC’deki bu birikim aşaması ve sonrasında gerçekleşecek boğa koşusu mantıklı bir teori. Litecoin, son bir haftada i%27’lik bir artış kaydetmeyi başardı.

Uzun Vadede İyimserlik Devam Ediyor!

Litecoin , 4,4 milyar dolarlık piyasa değeri ve %3 artışla an itibariyle 77.25 dolardan işlem görüyor. LTC ayrıca, Solana’yı geçerek piyasa değerine göre en büyük on üçüncü kripto para birimi haline gelmeyi başardı. Son yedi gün içinde LTC fiyatı %8 arttı. Pazartesi günü erken saatlerde Litecoin Vakfı blockchain için önemli bir kilometre taşını paylaştı.

Bazı analistlere göre, Bitcoin’de büyük bir ralliyi tetikleyebilecek önemli katalizörler arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi veya Fed’in mevcut para politikasına son vermesi yer alıyor. FTX‘in çöküşü elbett piyasayı derinden etkiledi. Bu, kısa vadede etkisini sürdürecek bir olay. Ancak bir sonraki halving’e kadar önümüzde bir buçuk yıl var. Bitcoin, uzun vadede toparlaancak. LTC’nin de böylesi bir ortamda yeni zirveler görmei bekleniyor.