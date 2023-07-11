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En büyük 10 kripto para arasında kendine yer bulan yılların altcoini için devasa satış kapıda olabilir. Tarihsel veriler net bir düşüş dönemine işaret ediyor. Önceki halving dönemlerinde de aşırı satışlar yaşayan popüler altcoin için bu sefer işler farklı gelişebilir mi? Güncel on-chain veriler bize ne anlatıyor?

LTC Coin Halving Fiyat

Litecoin fiyatı bugün yeniden %5 artışla 100 doları test etti. Ancak geçmiş veriler, Litecoin halving tarihi yaklaştıkça fiyatın düştüğünü gösteriyor. Merakla beklenen halving 2 Ağustos (madencilerin performansına bağlı olarak değişebilir) tarihinde gerçekleşecek. Bu hafta yaşanan %5’lik fiyat artışına rağmen, LTC ekosistemindeki büyük paydaşlar düşüş pozisyonu alıyor gibi görünüyor.

On-chain üzerindeki tarihsel veriler, 2015 ve 2019’daki yarılanmalardan önceki haftalarda Litecoin’in dikkat çekici bir düşüş dönemi başlattığını gösteriyor.

Litecoin’in 2015’teki ilk halving etkinliğinden önce, LTC fiyatı 10 Temmuz’da 7,54 dolar ile zirve yaptı ve 5 Ağustos halving tarihinde %42 düşüşle 4,40 dolara geriledi. Benzer bir model 2019 döngüsü sırasında da yaşandı; LTC fiyatı 23 Haziran 2015’te 142 dolar ile zirve yaptıktan sonra 5 Ağustos yarılanma tarihinde %53 düşüşle 93 dolara geriledi. Yarılanma sonrası düşüş trendi, Litecoin Ocak 2020’de başka bir ralliye girmeden önce birkaç ay devam etti.

LTC Coin Yorum

Haziran ayında 300.000 coin ekledikten sonra Litecoin madencileri Temmuz ayında LTC rezervlerini tüketmeye başladı. IntoTheBlock’un Madenci Rezervleri verileri, 5 Temmuz ve 11 Temmuz tarihleri arasında Litecoin madencilerinin 90.000 coin’i elden çıkardığını gösteriyor.

Madenci Rezervleri, tanınmış madencilerin ve madencilik havuzlarının cüzdan bakiyelerindeki gerçek zamanlı değişiklikleri takip eder. Madenciler rezervlerini tükettiğinde, yukarıda görüldüğü gibi, mevcut fiyatlardan kar elde etmek istediklerini gösterir. Yukarıdaki grafik, son LTC fiyat artışına rağmen, madencilerin halving (blok ödül yarılanması) olayı öncesinde düşüş pozisyonu aldığını göstermektedir.

2015 ve 2019 yıllarına ait tarihsel fiyat verileri, LTC fiyatının her yarılanmadan hemen sonra iki kez düştüğünü göstermektedir. Halving sonrası satış çılgınlığının önüne geçmek isteyen birçok madenci, tarih yaklaştıkça rezervlerinin bir kısmını elden çıkarmaya çalışıyor. Eğer beklenen olursa fiyat 50-80 dolar arasında yeni bir dip yapabilir.

Ancak bu sefer Spot Bitcoin ETF onayı beklentisi, LTC Coin’in menkul kıymet olmama ihtimali, Fed’in faiz tavanı ilanı beklentisi gibi seçenekler tarihsel verilerin geleceği göstermemesine neden olabilir.