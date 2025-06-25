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Fiyat Fon Duyurusuyla Yükseldi: Microsoft Destekli Bu Altcoin Grayscale’in Hamlesiyle Parladı

Özet

  • Grayscale, Space and Time'ın SXT altcoin'ine odaklanan yeni bir yatırım fonunu Salı günü başlattı.
  • Microsoft destekli Space and Time, Blockchain'in merkeziyetsizliği ile geleneksel veri performansını birleştiren bir protokol sunuyor.
  • Fon, yetkili yatırımcılara açık olup SXT coin'in fiyatında yüzde 3,25'lik bir yükselişe katkıda bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto odaklı bir varlık yöneticisi Grayscale, Space and Time Blockchain‘inini ana ağ varlığı SXT coin’e yatırım yapma imkanı sağlayan yeni bir yatırım fonunu piyasaya sürdü. “Grayscale Space and Time Trust” adlı fon, Salı günü yatırımcıların hizmetine sunuldu. Grayscale Ürün ve Araştırma Başkanı Rayhaneh Sharif-Askary, bu girişimin Blockchain teknolojisi ile kurumsal veri mimarisini birleştirdiğini vurguladı. Fon, yetkili bireysel ve kurumsal yatırımcılar için günlük aboneliğe açık.

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Grayscale’in Space and Time Fonu Ne Vadediyor?Fon Duyurusu STX Coin’in Fiyatını Yükseltti

Grayscale’in Space and Time Fonu Ne Vadediyor?

Microsoft desteğiyle MakeInfinite Labs tarafından geliştirilen Space and Time, akıllı sözleşmeler ve yapay zeka için doğrulanabilir, gerçek zamanlı veri işleme sunmayı hedefliyor. Protokol, merkeziyetsizliği geleneksel veri platformlarının performansıyla birleştirerek mevcut Blockchain kısıtlamalarını aşmayı amaçlıyor.

Mayıs ayında herkese açık, izin gerektirmeyen ana ağını başlatan ağ, özellikle veri bütünlüğü ve denetlenebilirliğin kritik olduğu alanlarda kullanılıyor. DeFi ve yapay zeka uygulamaları bu teknolojinin başlıca hedef kullanım alanlarını oluşturuyor.

Grayscale’in bu yeni fonu, yatırımcıların Space and Time’ın altyapısına ve SXT altcoin‘inin potansiyel değer yükselişine dolaylı olarak katılmasına imkan tanıyor. Fon, Web2 ile Web3  arasında köprü kuran yenilikçi projelere kurumsal düzeyde erişim sağlıyor.

Fon Duyurusu STX Coin’in Fiyatını Yükseltti

Fon duyurusu SXT coin’in piyasa değerinde anlık bir hareketliliğe yol açtı. CoinMarketCap’in verilerine göre altcoin‘in fiyatı Çarşamba sabahına kadar olan 24 saatlik dilimde yüzde 3,25 oranında yükselerek 0,07551 dolara ulaştı.

Altcoin STX

Grayscale Space and Time Trust, belirli finansal kriterleri karşılayan yetkili yatırımcılara yönelik olarak tasarlandı. Günlük abonelik modeli katılımcıların fon paylarını esnek şekilde alıp satabilmesini mümkün kılıyor. Bu durum kurumsal sermayenin Blockchain projelerine artan ilgisinin bir başka örneğini teşkil ediyor.

Platformun, geleneksel veri sistemleri ile Blockchain teknolojisini entegre etme iddiası ölçeklenebilirlik ve güven konusunda yeni çözümler vaat ediyor. Grayscale’in bu projeye özel fon oluşturması sektördeki güvenilirliğini pekiştiren bir adım olarak görülüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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