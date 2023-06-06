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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) dava açması beklendiği kadar büyük satışları tetiklemedi. Bitcoin (BTC) fiyatı 26 bin 800 dolardan 25 bin 300 dolara çekilip toparlanmaya başalrken, Ethereum (ETH) fiyatı bin 800 doların üzerinde kalmayı başardı. Üstelik SEC yalnızca kripto para piyasasında düşüşü tetiklemedi, aynı zamanda kripto ve Bitcoin madencilik hisseleri, Coinbase, MicroStrategy, Robinhood Markets ve bankacılık hisseleri düştüğü için hisse senedi piyasalarını da etkilemiş oldu.

Balinalar Bitcoin’de Dipten Alım Yapıyor

ABD’li SEC‘in Binance’e dava açmasının ardından BTC ve ETH‘nin yüzde 5 düşmesiyle kripto para piyasasının genelinde bir miktar satış baskısı gözlemlendi. Ancak, opsiyonların zımni volatilitesi (IV) önemli ölçüde artmadı ve hatta düştü. Balinaların son haftalarda hem fiyat üzerinde baskı oluşturmak hem de volatiliteyi düşürmek için milyarlarca dolarlık opsiyon pozisyonu kullandığı görülüyor.

Öte yandan veriler, kripto para balinalarının yılın başındaki boğa piyasası sırasında ve bankacılık sektöründe patlak veren iflas krizi sırasında olduğu gibi dipten satın alma stratejisine sığındıklarını gösteriyor.

Yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto, SEC’in Binance‘e dava açamasıyla BTC fiyatının beklediği ilk hedefe ulaştığını belirterek düşüşün yerinde olduğu yorumunda bulundu. Analist, Bitcoin fiyatının bundan sonra yalnızca zorunlu tasfiyeler ile düşebileceğini tahmin ederken Bitcoin 27 bin 500 doları geçmesi halinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolculuğuna devam edeceğini düşünüyor.

Credible Crypto, yaptığı Bitcoin değerlendirmesinde “BTC bir sıkışma yaşadı ve yükseliş trendinin düşüş trendine dönmesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, aşağı yöndeki her hareket daha fazla dipten satın alım yapmak için bir bonus olacak. Balinalar hedefledikleri dip seviye olan 25 bin 800 dolar görüldüğü için spottan BTC satın almaya başladılar. Aşağı yöndeki hareket 20 bin dolarla sınırlı ve buradan daha aşağı gideceğini düşünmüyorum. Balinalar 25 bin dolardan satın almaya çalışacaklar ki bazıları fiyat 25 bin doların altına düşmediği için çoktan satın almaya başladılar.” dedi.

Bitcoin’de Son Durum

BTC fiyatı son 24 saatin en düşük seviyesi olan 25 bin 445 dolardan toparlanmasının ardından şu anda 25 bin 766 dolardan işlem görüyor. Temel destek 24 bin 800 dolar seviyesinde kalmaya devam ederken, alıcılar fiyatı 200-WMA’nın üzerine çıkarmak için kolları sıvamış durumda.