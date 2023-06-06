Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Fırsat Bu Fırsat! SEC’in Binance’e Dava Açması En Çok Onları Sevindirdi! Alımlara Başladılar!

Fırsat Bu Fırsat! SEC’in Binance’e Dava Açması En Çok Onları Sevindirdi! Alımlara Başladılar!

Özet

  • SEC'in Binance ve CZ'ye dava açması, kripto para piyasasında satış baskısına neden oldu.
  • Balinaların opsiyon piyasası ve dipten alım stratejisi piyasadaki volatiliteyi sınırlandırdı.
  • BTC'deki düşüşü olumlu gören Credible Crypto, artık yönün yukarı olduğunu düşünüyor.
13:25
6 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya (CZ) dava açması beklendiği kadar büyük satışları tetiklemedi. Bitcoin (BTC) fiyatı 26 bin 800 dolardan 25 bin 300 dolara çekilip toparlanmaya başalrken, Ethereum (ETH) fiyatı bin 800 doların üzerinde kalmayı başardı. Üstelik SEC yalnızca kripto para piyasasında düşüşü tetiklemedi, aynı zamanda kripto ve Bitcoin madencilik hisseleri, Coinbase, MicroStrategy, Robinhood Markets ve bankacılık hisseleri düştüğü için hisse senedi piyasalarını da etkilemiş oldu.

Balinalar Bitcoin’de Dipten Alım Yapıyor

ABD’li SEC‘in Binance’e dava açmasının ardından BTC ve ETH‘nin yüzde 5 düşmesiyle kripto para piyasasının genelinde bir miktar satış baskısı gözlemlendi. Ancak, opsiyonların zımni volatilitesi (IV) önemli ölçüde artmadı ve hatta düştü. Balinaların son haftalarda hem fiyat üzerinde baskı oluşturmak hem de volatiliteyi düşürmek için milyarlarca dolarlık opsiyon pozisyonu kullandığı görülüyor.

Öte yandan veriler, kripto para balinalarının yılın başındaki boğa piyasası sırasında ve bankacılık sektöründe patlak veren iflas krizi sırasında olduğu gibi dipten satın alma stratejisine sığındıklarını gösteriyor.

Yakından takip edilen kripto para analisti Credible Crypto, SEC’in Binance‘e dava açamasıyla BTC fiyatının beklediği ilk hedefe ulaştığını belirterek düşüşün yerinde olduğu yorumunda bulundu. Analist, Bitcoin fiyatının bundan sonra yalnızca zorunlu tasfiyeler ile düşebileceğini tahmin ederken Bitcoin 27 bin 500 doları geçmesi halinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolculuğuna devam edeceğini düşünüyor.

Credible Crypto, yaptığı Bitcoin değerlendirmesinde “BTC bir sıkışma yaşadı ve yükseliş trendinin düşüş trendine dönmesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, aşağı yöndeki her hareket daha fazla dipten satın alım yapmak için bir bonus olacak. Balinalar hedefledikleri dip seviye olan 25 bin 800 dolar görüldüğü için spottan BTC satın almaya başladılar. Aşağı yöndeki hareket 20 bin dolarla sınırlı ve buradan daha aşağı gideceğini düşünmüyorum. Balinalar 25 bin dolardan satın almaya çalışacaklar ki bazıları fiyat 25 bin doların altına düşmediği için çoktan satın almaya başladılar.” dedi.

Bitcoin’de Son Durum

BTC fiyatı son 24 saatin en düşük seviyesi olan 25 bin 445 dolardan toparlanmasının ardından şu anda 25 bin 766 dolardan işlem görüyor. Temel destek 24 bin 800 dolar seviyesinde kalmaya devam ederken, alıcılar fiyatı 200-WMA’nın üzerine çıkarmak için kolları sıvamış durumda.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Kripto Para Borsasına Şok Dava! Piyasa Çakılıyor!
Son Dakika: Kripto Para Borsasına Şok Dava! Piyasa Çakılıyor!
İşlem Çifti Nedir? Borsalarda ve Kriptolarda İşlem Çifti
İşlem Çifti Nedir? Borsalarda ve Kriptolarda İşlem Çifti
Binance Sonrası Bitcoin’de (BTC) Son Durum! İşte BTC Yorumları!
Binance Sonrası Bitcoin’de (BTC) Son Durum! İşte BTC Yorumları!
SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!
SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!
Bitcoin’de Yüzde 590’lık Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu Yeni Rekor İçin Hedef ve Tarih Verdi!
Bitcoin’de Yüzde 590’lık Yükselişi Bilen Piyasa Gurusu Yeni Rekor İçin Hedef ve Tarih Verdi!
Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!
Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!
Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!
Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!
Herkes Düşüşü Konuşurken O Yükseliş Dedi! Uzmandan Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Aykırı Yorum!
Herkes Düşüşü Konuşurken O Yükseliş Dedi! Uzmandan Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Aykırı Yorum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023