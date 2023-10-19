  Finlandiya’dan Önemli Adım: Blockchain Tabanlı Ödeme Çözüm Hizmeti Geliyor

Bank of Finland (BOF), Avrupa Birliği yasal standartlarıyla uyumlu bir yerel anında ödeme çözümü oluşturulmasını amaçlıyor. BOF yönetim kurulu üyesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Tuomas Valimaki, bu yönde alınan kararı 19 Ekim’de kamuoyu ile paylaştı. Blockchain teknolojisinden ilham alacak proje için ilk adımlar atılmaya başladı ve hazırlık aşaması iki yıl sürecek.

Finlandiya İçin Yerel Bir Ödeme Sistemi

Tuomas Valimaki, Finlandiya Merkez Bankası’nın yeni ödeme sistemleri geliştirmesini aktif olarak desteklediğini açıkladı. Yönetici, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesi olan dijital Euro’yu Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren ödeme sektöründeki en yenilikçi proje olarak değerlendirdi. Valimaki sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Dijital Euro’nun olası tanıtımı tüketicilere elektronik ödemenin kabul edildiği her yerde merkez bankası parasıyla ödeme yapma seçeneği sunacaktır.”

Valimaki’ye göre Bank of Finland ve Avrupa Ödemeler Konseyi de Finlandiya’da hizmet verecek olan bir anında ödeme çözümü projesi yaratmak istiyor. Bu ödeme çözümü kredi transferine dayalı olacak ve ödeme kartı altyapısına sahip olmayacak.

CBDC Projeleri Hazırlık Aşamasında

Şubat 2023’de Finlandiya şirketi Membrane Finance, Avrupa Birliği fiat para birimi Euro ile desteklenen tamamen farklı bir tasarıma sahip bir stablecoin’i piyasaya sürdü. Membrane Finance CEO’su Juha Viitala, birçok stablecoin projesinden farklı olan EUROe token’ın daha fazla Avrupalıyı merkezi olmayan finans (DeFi) platformları yoluyla yatırımlarını büyütmeye teşvik edeceğini umduğunu açıklamıştı.

Bu hafta ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) yöneyim konseyi, CBDC projesi olan dijital euro projesi için hazırlık aşamasının başladığını duyurdu. Hazırlık aşaması, pilot testler de dahil iki yıl sürecek ve kripto para birimi için yasal düzenleyici çerçeve belirlenmesinin ardından projede yer alacak olan şirketlerin seçilme aşaması başlayacak. Şirketler token için ihraç görevini üstlenecek.

Avrupa Birliği’nde CBDC hazırlıkları tam gaz devam ederken birçok ülkede de bu programlar aralıksız devam ediyor. Rusya, yakın zamanda pilot testleri başlattığı projede önemli bir yol katetti ve ilerleyen dönemlerde dijital ruble piyasaya sürülecek.