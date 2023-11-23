Binance Coin (BNB)

Felaket Tellalı Analist Bu Altcoin İçin Uyardı! Daha Da Düşecek

Özet

  • Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşma sonrası BNB tahminleri gelmeye devam ediyor.
  • BNB için potansiyel düşüş işaretleri dikkat çekti.
  • Analist Crypto Capo BNB’nin daha da düşeceğini belirtiyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında Bitcoin ayısı olarak bilinen Crypto Capo bugün Telegram’daki sayfasından takipçilerine bir altcoin için önemli uyarılarda bulundu. Analistin uyarıda bulunduğu altcoin kripto para borsası Binance’in token’ı olan BNB. Analist altcoin için daha fazla düşüşün olacağını öngörüyor.

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BNB/BTC Analizi: Ayı Eğilimleri Potansiyel Düşüşe İşaret EdiyorBNB İçin Tehlikeli Aşama

BNB/BTC Analizi: Ayı Eğilimleri Potansiyel Düşüşe İşaret Ediyor

Bitcoin ayısı Crypto Capo, BNB için düşüş yönlü görünümün devam ettiğine işaret ederek takipçilerini uyardı. Analiste göre kripto para ticaretinin dinamik dünyasında, BNB/BTC eşleşmesi üzerinde potansiyel aşağı yönlü hareketlerin sinyalini veren bir düşüş eğilimi belirdi.

capo cointurk

Analist Crypto Capo’ya göre bir ay önce yayınlanan ilk grafikte, önemli bir destek seviyesinin kırılmasıyla kayda değer bir olay ortaya çıktı. Günümüze doğru hızlı bir şekilde ilerlediğimizde, ikinci grafik güncellemesi endişe verici bir tablo çiziyor.

capo bnb cointurk

Analiste göre desteğin kırılmasının ardından piyasa, yeni bir dip seviyeye inmeden önce belirgin bir çekiç formasyonu oluşturarak direnç haline gelen seviyeyi tekrar test etti.

BNB İçin Tehlikeli Aşama

Teknik göstergeler düşüş eğilimi ile uyumlu hale geldikçe, BNB/BTC grafiğinin daha fazla düşüşe tanık olabileceği beklentisi artıyor. Geleneksel olarak bir geri dönüş sinyali olarak kabul edilen çekiç formasyonu, düşüş söylemine katkıda bulunarak kripto para çiftinin yakın gelecekte daha önemli kayıplar yaşayabileceğini gösteriyor.

Capo’nun uzun zamandan beri kripto para birimi BNB ile ilgili yaklaşımı biliniyor. Özellikle analist Binance’e açılan dava ile birlikte BNB’nin çok önemli düşüşler yaşayacağına daha önceden de işaret etmişti. Capo ayrıca BNB için short pozisyonu aldığını da takipçileri ile paylaşmıştı.

Capo’ya göre BNB direnç bölgesinden güzel bir ret yedi. Şimdi kripto para biriminin 220 doların altına doğru yol alabileceğini ifade ediyor. Aldığı pozisyondan dolayı mutlu olduğunu belirten analist hayatı boyunca aldığı en büyük short pozisyonunun BNB olduğunu vurguladı. Capo kripto para birimi BNB’de 40 dolara kadar bir gerileme bekliyor.

crypto bnb cointurk

Capo Bitcoin için 12 bin doları bekleyen bir analist. Ancak kripto para Bitcoin 30 bin dolar seviyesini aşınca artık bu iddiasından vazgeçtiğini açıklamıştı. Analistin yeni BTC tahminlerinde 30 bin dolar seviyeleri bulunuyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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