Son 24 saat küresel finans piyasaları için son derece tarihiydi. Devasa kaosun kriptoyu vurmasından endişe ediliyor. Özellikle stablecoinler 2021 yılında artan baskının da etkisiyle FDIC destekli bankalar aracılığıyla varlıklarını saklıyordu. SBV iflasının USDC üzerindeki potansiyel sonuçları yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki iddia ne? Son açıklamalar neler?

USDC ve Silicon Valley Bank

Federal Rezerv Sisteminin federal sigortalı iki üyesinin – Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank – kapatılması, kripto ekosisteminde dalgalanma etkilerine neden oluyor ve birçoğu şimdi bu iki olayın USDC‘yi işleten ödeme hizmetleri şirketi Circle’ı nasıl etkilediğini veya etkileyeceğini merak ediyor. Deloitte’un 2 Mart’ta yayınlanan Circle muhasebe raporu, Circle’ın Ocak 2023 itibariyle aşağıdaki bankalarda nakit tuttuğunu belirtti: Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, Flagstar Bank, N.A.’nın bir bölümü, Signature Bank, Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank.

Circle akşam saatlerinde iflas eden Silicon Valley Bank’ta açıklamayacakları bir rakam tuttuklarını doğruladı. Circle’ın şeffaflık sayfasına göre 43.1 milyar USDC dolaşımdadır ve 43.2 milyar USD rezervi bulunmaktadır. 11,4 milyar dolar yani tüm USDC rezervlerinin %26’sı Silicon Valley ve Silvergate gibi Rezerv Bankalarında nakit olarak tutulmaktadır.

Geçtiğimiz hafta BUSD paritesini kaldıran Coinbase, USDC’yi desteklemek için erkenden bu adımı atmıştı. Şimdi attığı ok döndü dolaştı kendisini de vurdu. Binance CEO’su CZ şu saatlerde muhtemelen keyifle son gelişmeleri takip ediyordur.

Kripto Paralar Ne Olur?

BUSD seneye tarih oluyor ve eğer Circle da bu olayın ardından ölümcül bir darbe aldıysa elle tutulur tek popüler stablecoin Tether kalacak. Bu kripto para piyasaları için büyük bir çöküşü tetikler ve piyasanın 9 Mart tarihine dönmesi aylar alabilir. USDC, son 24 saat içinde üç taraf arasında merkezi borsalardan en büyük negatif net akışa sahip olan token oldu. Tedirgin yatırımcılar USDC maruziyetini azaltmak için parmaklarını çalıştırıyor. Genesis Trading, Wintermute ve Jump Trading’i içeren Nansen etiketli fonlar ve piyasa yapıcı adresler 79 milyon dolar çekti. Tüm cüzdanlar merkezi borsalardan toplamda yaklaşık 902 milyon USD çıkış yaptı.

Son yedi gün içinde, basın saati itibariyle merkezi borsalardan 3 milyar USDC çekildi. Kripto endeks platformu Phuture’un büyüme müdürü Charles Storry, insanların çok daha kötü bir senaryoya hazırlandığını söyledi. Nansen’e göre, en yüksek USDC bakiyesine sahip cüzdanlar Binance, MakerDAO, Arbitrum, Polygon, Crypto.com, Voyager, Aave, Optimism, dYdX ve Compound’dur.