Ethereum'un merakla beklenen The Merge güncellemesinin herhangi bir gecikme olmaksızın 15 Eylül'de gerçekleşmesi için iki önemli güncelleme yayınlandı.

Ethereum yürütme katmanı ve konsensüs katmanı istemcileri gerekli güncellemeleri sunarak Ethereum’un merakla beklenen The Merge güncellemesinin herhangi bir gecikme olmaksızın 15 Eylül’de gerçekleşmesi için önemli adımlar attı. İki yürütme katmanı istemcisi Go Ethereum ve Nethermind, son mainnet (ana ağ) güncellemelerinde hatalar tespit edilmişti ancak, yayınlanan güncellemelerle söz konusu hatalar düzeltildi ve ana ağ düğümleri son değişiklikleri uygulamak üzere güncellenebilir.

The Merge Yolculuğu Tam Gaz

24 Ağustos’ta Go Ethereum, Geth v1.10.22 (Promavess) adlı hatalı güncellemesi için bir güncelleme yayınladı. Ethereum istemcisi Go Ethereum, ana ağda uygulanacak kararlı bir The Merge güncellemesi olan Geth v1.10.23’ü (Sentry Omega) yayınladı.

Geth v1.10.22 ile güncelleme yapan herkesin zincire yeniden erişimi sağlanacak. Ayrıca, son 2 gün için yeniden senkronizasyon yapılması gerekiyor. Bunların ardından ana ağ düğümlerinin Geth v1.10.23 (Sentry Omega) sürümüyle güncellenmesi gerekiyor. Bunun alternatif yolu ise güncellemeden sonra “chaindata” klasörü silerek yeniden senkronize etmek.

Güncellemeyle birlikte sürüm notunda “Zaten .22’ye güncelleme yaptıysanız, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için zincirinizi geri almanız ve son 2 günü tekrar çalıştırmanız gerekecek. Daha fazlası sürüm notlarında. Bunun için üzgünüm!” ifadelerine yer verildi.

Geth v1.10.22, ana ağda uygulanacak The Merge için soruna neden olabilecek kritik bir hata bulunduruyordu.

Öte yandan Nethermind da v1.14.0 sürümünde bir hata keşfetti. Ancak, The Merge’nin yayınlanmasından önce tespit edilen sorun çözüldü.

Her iki Ethereum istemcisi de ana ağda uygulanacak The Merge sürümleriyle ilgili sorunları düzeltmiş durumda. Bu da herhangi bir gecikme olmaksızın The Merge‘nin Ethereum geliştiricilerinin işaret ettikleri tarihte tetiklenmesi için 587500000000000000000000 TTD’ye ulaşılmasıyla 15 Eylül’de gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Ethereum Vakfı, Mainnet’in Detaylarını Yayınladı

Ethereum Vakfı, bugün The Merge güncellemesinin yayınlanma tarihi, müşteri sürümleri ve hata ödül bonusları hakkında ayrıntıları yayınladı.

Bellatrix güncellemesi, 6 Eylül’de TSİ 14.34’de Beacon Chain‘de gerçekleşecek. Düğüm operatörlerinin 6 Eylül’den önce konsensüs katmanı (CL) ve yürütme katmanı (EL) istemci sürümlerini güncellemeleri gerekecek. Paris güncellemesi ise yürütme katmanında 15 Eylül’de gerçekleşecek.

Konsensüs katmanı istemcileri Lighthouse, Lodestar, Nimbus, Prysm ve Teku iken, yürütme katmanı istemcileri Besu, Erigon, Go Ethereum ve Nethermind’dir.

Ek olarak, The Merge ile ilgili tespit edilen hatalar için verilen ödüller 8 Eylül’e kadar 4 kat bonusla yapılacak. Kritik hata düzeltmeleri için yapılan hata bildirimleri için 1 milyon dolara kadar ödüller verilecek.