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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Sektörde Bitcoin’den sonra ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, kripto dünyasına sunduğu standartlar ile pek çok altcoin’i besleyen oldukça büyük bir ekosisteme sahip. Kripto dünyası ile ilgileniyorsanız ERC-20 standardını daha önce büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Bu standart, Ethereum tarafından akıllı sözleşmeler ve tokenler için uyulması gereken bir dizi kuralları içerir. Ethereum blok zinciri üzerine kurulan pek çok projede ERC-20 ifadesini duymanız mümkün.

Bugünkü yazıda piyasaya adım atan Ethereum tabanlı en iyi altcoinler olduğu düşünülen altcoin’ler üzerinde duruluyor ve bunlara yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığı tartışılıyor.

İyi Olduğu Düşünülen Altcoinler – 2022

2022’de yatırım yapılabileceği düşünülen Ethereum tabanlı altcoinler:

Dash 2 Trade – Kripto Piyasa Analizleri İçin Yeni Platform

IMPT – Karbon Ofset Projesiyle Yola Çıkan Kripto Para

Calvaria– Kart Oyunlarda Oyna-Kazan Projesi

Battle Infinity – Spor Tutkunları İçin Kripto Oyun Projesi

Tamadoge – Gelecek Potansiyeli Yüksek Kripto Oyun Projesi

Lucky Block – Şans Oyunlarına Güven Ortamı Sunan Proje

Dash 2 Trade – Kripto Piyasa Analizleri İçin Yeni Platform

Dash 2 Trade (D2T), kripto dünyasına yeni giren bir platformdur. Bildiğiniz üzere kripto dünyası çok sert yükseliş ve düşüşlerin olduğu dalgalanmalarla ilerliyor. Bu hızlı iniş ve çıkışları zamanında yakalayabilirseniz çok yüksek karlar elde edebileceğiniz gibi, tedbir almadan ya da araştırma yapmadan hareket etmeniz durumunda günün sonunda zararlı çıkmanız olası.

Ekibin iddialarına göre Dash 2 Trade işte tam bu noktada size yardımcı olabilecek pek çok özellik barındırıyor. Platform piyasa analizleri yapabileceğiniz ölçüm araçları, grafikler, fiyat tahminleri ve diğer platformlarda pek görülmediği ifade edilen sosyal analiz gibi verilerle yatırım yapmadan ya da yatırımlarınızı dönüştürmeden önce size yeterli bilgiyi elde edebilme imkanı sunmayı amaçlıyor.

Gücünü bir Ethereum standardı olan ERC-20 tokeninden alan D2T, alım-satım işlemlerinizde hem güvenli hem de tutarı araştırmalar yapmanız için bir proje olarak tanımlanıyor.

Şu anda ön satışta olan Dash 2 Trade, çok kısa bir sürede 3 milyon dolar destek görerek bir çıkış yakaladı. Ekibin iddialarına göre buradan da anlaşılabileceği gibi piyasada destek gören ve potansiyeli olan tokenlerden birisi. Toplam 1 milyar arzı olan D2T, 700 milyon tokeni ön satışta satmayı planlıyor. Şu anda 1 D2T tokeni almak isterseniz 0,05 USDT ödemeniz gerekiyor ancak ekibe göre acele etmekte fayda var çünkü ön satış aşamasında süreç devam ettikçe birim token fiyatı artırılacak.

Projenin arkasındaki ekibi merak ediyorsanız, piyasanın tanındık eğitim platformlarından birisi olan Learn 2 Trade bulunuyor.

IMPT – Karbon Ofset Projesiyle Yola Çıkan Kripto Para

Ethereum tabanlı coinler sıralamasında ikinci sırada IMPT projesi yer alıyor. Bu projeyi diğer pek çok projeden ayıran en önemli nokta, bir yatırım aracı olmanın ötesinde çevreci bir düşünce ile yola çıkmasıdır. Daha önce karbon ofset programını duyduysanız ve dahil olmak istiyorsanız IMPT’nin tam da size göre olduğu ifade ediliyor.

Karbon ofset fikrinden kısaca bahsetmek gerekirse, bildiğiniz üzere şirketler yaptıkları üretim ya da verdikleri hizmet boyunca belirli bir oranda doğaya karbon salınımı yapmaktadır. Bu yapılan karbon salınımı nedeniyle bugün bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Karbon ofset programları ise şirketlere karbon kiralaması yaparlar. Yani şirketler neden oldukları karbon salınımı için karbon kredisi veren firmalardan karbon kredisi alarak çevreye verdikleri zararı en aza indirmeye çalışır.

IMPT de bu konuda çalışan bir kripto proje. Size bir yandan yatırım yaparken diğer yandan da karbon ofset programına destek verebilme imkanı sunmayı hedeflediği ifade ediliyor. Şu ana kadar 10 binden fazla firma ile anlaşma sağlayan proje, size de karbon kredisi alım-satım ya da yatırımı fırsatı veriyor.

25 Kasım 2022 tarihine kadar ön satışta olan proje ilk aşama için 600 milyon token ayırmıştı ve kısa sürede bu ilk aşamayı tamamladı. Şu anda ikinci aşama ön satışta 0,023 dolar karşılığında 1 IMPT tokeni satın alabilme şansınız bulunuyor. Son olarak token satışlarının oldukça hızlı ilerlediği ve eğer projeye dahil olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerektiği iddia ediliyor.

Calvaria – Kart Oyunlarda Oyna-Kazan Projesi

Kart oyunlarını sevenlerin özellikle hoşlanacağı düşünülen Calvaria, oyna-kazan mantığında bir kripto oyundur. Arcilla Vivina adındaki bir evrende geçen bu oyunda, sahip olduğunuz karakterler ile mücadelelere girebiliyor, ödüller kazanabiliyor ya da bu karakterleri geliştirebiliyorsunuz. Elbette kazanacağınız karşılaşmalar sonunda çeşitli ödüller de ekosistem içinde kullanıcılara sunulmuş durumda.

Ekip ayrıca token sahiplerine oyunun geliştirmesi ve ilerlemesinde oy kullanma hakkı da veriyor. Yani ekibin iddialarına göre eğer projeye erkenden yatırım yapanlardan biriyseniz, siz de projenin mimarları arasında yer alıyorsunuz.

Şu anda ön satışta olan RIA tokenlerini ETH ya da USDT ile satın alabilmeniz mümkün. Birinci ve ikinci ön satış aşamalarını tamamlayan Calvaria ekibi, bir milyon dolara yaklaşan bir yatırım destek gördü. Üçüncü ön satış aşamasında ise giderek sona yaklaşan RIA için ekibe göre acele etmekte fayda var. Şu anda 50 RIA tokeni için 1 USDT ödemeniz gerekiyor ve bu ön satış sonrası süreçte daha da yükselecektir.

Battle Infinity – Spor Tutkunları İçin Kripto Oyun Projesi

Eğer spor oyunlarını seviyorsanız Battle Infinity size oyun oynarken kazanç da sağlayabileceğiniz bir platform sunuyor. Piyasaya yeni girmiş olmasına rağmen kısa sürede ekibe göre oldukça başarılı bir ön satış sürecinin ardından farklı borsalarda listelenmeye başlayan IBAT, yol haritasının ilk üç aşamasını hızla tamamladı. Sırada mobil uygulamanın kullanıma sunulması ve ilk NFT satışlarının başlatılması gibi dördüncü aşama üzerinde çalışılıyor.

IBAT Premier League gibi mücadelelerin bulunduğu platform, kullanıcılara keyifli vakitler geçirmeyi amaçlasa da sadece oyun merkezli çalışan bir ekosisteme sahip değil. Ekip ayrıca DeFi ve NFT üzerinde de projeler geliştiriyor. Örneğin IBAT Premier League üzerinde NFT’lerin entegrasyonu ile kendi NFT’lerinizi mint edebilir ve Battle Market üzerinde alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.

Battle Infinity evreninin yerel tokeni olan IBAT ile alım satım işlemleri yapabileceğiniz gibi stake ederek para kazanma imkanınız da bulunmakta. Şu anda 0,003$ değerinde olan IBAT tokenleri ekibin iddialarına göre potansiyeli yüksek altcoinlerden bir tanesi.

Tamadoge – Gelecek Potansiyeli Yüksek Kripto Oyun Projesi

Tamadoge, piyasada mizahi kripto para ya da diğer adıyla meme coin olarak duyurulsa da arka planda önemli geliştirmelerin olduğu bir proje olarak tanımlanıyor. Kendine ait evreni, tokeni ve ekosistemi bulunan bu platform, 19 milyon dolar destek gördüğü başarılı bir ön satış sürecinin ardından piyasada yerini alan yeni altcoinlerden bir diğeridir.

Platformun evreni Tamaverse olarak adlandırılıyor ve bu evrende kendi evcil hayvanınızı satın alabiliyorsunuz. Çeşitli eğitimler verdiğiniz ve beslediğiniz NFT evcil hayvanınızı daha sonra diğer evcil hayvanlarla mücadeleye sokup liderlik tablosunda yer edinebiliyorsunuz. Elbette galibiyetler durumunda platform size çeşitli token ve item ödülleri de sunuyor.

Şu anda 0,03792$ değerinde fiyata sahip olan TAMA tokeni almak isterseniz OKX üzerinde listelendiğini ve kolayca satın alınabileceğini belirtiliyor.

Lucky Block – Oyunlarda Güven Ortamı Sunan Proje

Listenin son sırasında oyunlarda şeffaf, güvenli ve adil bir sistem olmak üzere yola çıkan Lucky Block tokeni, keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kazanç sağlayabileceğiniz bir platforma sahip. Mobil ve masaüstü uygulamalarıyla kullanım kolaylığı sağlayan platform, ERC-20 standardı üzerine kurulu olması sebebiyle gelecek vaadediyor.

Ethereum tabanlı olması sayesinde ekibin iddialarına göre hızlı ve güvenilir bir ekosistem sunan Lucky Block, akıllı sözleşmeler aracılığıyla hileli durumları sıfıra indiren bir yapıya sahip. Blok zincirin gücü sayesinde şeffaf ve adil bir oyun deneyimi sağlayan sistem, piyasada yeni çıkan en iyi altcoinlerden biri olarak lanse ediliyor.

0,0002$ gibi oldukça düşük bir fiyata sahip LBLOCK, oyunlar ile kripto dünyasını birleştiren potansiyeli yüksek bir proje olarak iddia ediliyor.

Sonuç

Kripto dünyasında her gün yeni bir altcoin piyasaya sürülüyor ve bunlardan pek çoğu güvenilir Ethereum altyapısından güç alarak hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor. Ethereum tabanlı coinler son zamanlarda piyasada başarılı noktalara geldi ve bunların arasına yeni oyuncular da her geçen gün katılmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.