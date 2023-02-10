Ethereum NFT piyasa değer 2022'de 9,3 milyar dolardan %59,60 düşerek 2023'ün başlarında yaklaşık 3,7 milyar dolara gerilediği.

Okuma Süresi: 2 Dakika

9 Şubat’ta DappRadar, Ethereum NFT piyasa değeri 2022’de 9,3 milyar dolardan %59,60 oranında düşerek 2023’ün başlarında yaklaşık 3,7 milyar dolara gerilediğini gösteren bir rapor yayınladı.

NFT Piyasası

DappRadar’ın çalışması, Ethereum ağında çalışan en büyük 81 NFT koleksiyonunun piyasa değeri analizine dayanıyor.

DappRadar’a göre Mayıs 2022’de Terra Luna’nın çöküşü, Haziran 2022’ye kadar Ethereum üzerinde çalışan NFT projelerinin %88’lik piyasa değeri kaybının ana nedeniydi.

Dolayısıyla, NFT projelerinin piyasa değerindeki düşüş, yatırımcıların ilgisizliğinden değil, ekosistemdeki kötü aktörlerin manipülasyonlarından kaynaklanıyordu. FTX’in çöküşü sırasında, küresel kripto piyasasını takiben tüm NFT ekosisteminin piyasa değeri düştüğü için, bu muhtemelen kripto endüstrisinin daha geniş çaplı çöküşünün ana nedeni.

Raporda, 2021’de ve 2022’nin başlarında başlatılan bazı projelerin %260’a varan “önemli piyasa değeri büyümesi” kaydettiği belirtildi. Bu projeler arasında, piyasa değeri sırasıyla %113,89, %260 ve %204 oranında değer kazanan Azuki, Pudgy Penguins ve Degen Toonz koleksiyonları yer aldı.

Terra Luna’nın çöküşünden sonra başlatılan yeni NFT projeleri arasında şunlar yer alıyor: Piyasa değeri %134,68 oranında artan Potatoz, %211,63 oranında artan Renga, %209,88 oranında artan DigiDaigaku ve %1.653,28 oranında artan God Hates NFT.

Ethereum ağının yerel para birimi olan ETH‘nin ayı piyasası nedeniyle geçen yıl %60’lık bir fiyat düşüşü yaşamasına rağmen tüm bu projelerin çarpıcı bir büyüme kaydetmeyi başardığını belirtmek gerekir.

Bored Ape Yacht Club Piyasaya Hakim

DappRadar’a göre, Bored Ape Yacht Club projesinin ana şirketi Yuga Labs, diğer projelerin katlanarak düşmesine rağmen, Ethereum ağının NFT pazarına hakim oldu ve NFT endüstrisinde lider bir oyuncu olarak kendini kanıtladı.

Yuga Labs’ın koleksiyonu Ethereum’daki NFT piyasasının toplam değerinin %67’sini oluşturmasına rağmen, Bored Ape Yacht Club’ın piyasa değeri 2022 sonunda 2,6 milyar dolardan 934 milyon dolara düşerek %64,92’lik bir değer kaybı yaşadı.