Kripto para piyasaları durgun bir hafta sonu geçiriyor ve altcoinler BTC’nin volatilitesinden fazlasıyla etkileniyor. Popüler kripto stratejisti ve yatırımcısı olan Altcoin Sherpa sosyal medya hesabı üzerinden üç Ethereum (ETH) rakibi ve bir düşük değerli altcoin için güçlü rallilerin olacağını tahmin etti. Peki bu altcoinler hangileri?

Ethereum (ETH) Rakibi Altcoinler

Altcoin Sherpa, 171.400 Twitter takipçisine Ethereum rakibi ve akıllı sözleşme platformu Near (NEAR)’da “süper yükseliş” olduğunu söyledi. Kripto strateji uzmanına göre, NEAR ilk olarak 16 dolara ve oradan 20 dolar seviyesine ulaşacak.

“NEAR: Haftalardır planım olmasına rağmen 16 dolardan düşük bir fiyata satmamaya karar verdim”.

Sıradaki, Altcoin Sherpa’nın önümüzdeki haftalarda yükseleceğini tahmin ettiği yüksek performanslı blockchain olan Solana (SOL)’dır.

“SOL: Hala güçlü ve mevcut koşu bitmeden 150-200 dolar aralığında yeni zirveler göreceğimizi düşünüyorum”.

Solana yazı hazırlandığı sırada 136 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Ralli Başlayacak Altcoinler

Evet diğer Ethereum rakibi sizin de tahmin ettiğiniz üzere Avalanche (AVAX)’dir. Altcoin Sherpa’ya göre, Solana‘nın ayak izlerini takip ederken önümüzdeki haftalarda AVAX rallisini görünüyor.

“AVAX: SOL gerçekten iyi gidiyorken, AVAX’ın ne yaptığını düşünüyorsunuz? Bence, kısa süre içinde 115 doları göreceğiz”.

Yazı hazırlandığı sırada AVAX 97 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Yatırımcının listesindeki son kripto para zincirler arası bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformu olan Alpha Finance Labs’in yönetişim, yardımcı programı ve çalışma tokeni Alpha (ALPHA)’dır. Altcoin Sherpa, ALPHA’nın hacmindeki son artışın, altcoinin bir patlamaya hazır olduğunu gösterdiğini söylüyor.

“ALPHA: Bu altcoini hatırladın mı? Şimdi inanılmaz miktarda hacim geliyor. Koşu bitmeden (ve muhtemelen daha yüksekten) önce en düşük 0,80 doları hedefliyorum”.

ALPHA şu anda 0,52 dolardan alıcı buluyor. Elbette Altcoin Sherpa bu tahminleri geleceğe ışınlanarak yapmıyor ve yüksek oranda yanılma ihtimali de var. Tüm kripto fenomenlerinin yanılabileceğini bilmeniz ve aldığınız riskin farkında olarak, detaylı araştırmalarınızı yaptıktan sonra yatırımlarınızı şekillendirmeniz gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.