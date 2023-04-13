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Bugün altcoin kralı için tarihi bir gün ve Merge sonrası en büyük yükseltmelerden birinin yapıldığını göreceğiz. Sadece dakikalar sonra en büyük akıllı sözleşme platformu Shapella yükseltmesiyle gündemdeki yerini sağlamlaştıracak. Peki kısa, orta ve uzun vadede yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli. Güncel ETH fiyatı bize ne anlatıyor?

Ethereum (ETH) Yorum

10 Mart’tan bu yana ETH’nin değerinde hızlı bir artış yaşandı. Fiyat 1.700 dolar seviyesini geçti ve ve on gün sonra güçlü bir destek seviyesi olarak bu bölgeyi teyit etti. Günlük RSI da olumlu sinyaller vererek önceki düşüş eğilimini kırdı ve 50’nin üzerine çıkarak yükseliş eğilimine işaret etti ve fiyat artışını destekledi. Ek olarak, Haziran 2022’den bu yana ETH’nin fiyatı, kanalın destek ve direnç çizgileri tam olarak doğrulanmamış olmasına rağmen, yükselen bir paralel kanalda hareket ediyor.

Kanalın orta çizgisinin direnç olarak birçok kez teyit edilmiş olması formasyonun geçerliliğini kuvvetlendirdi. 4 Nisan’da ETH fiyatı orta çizgiden çıktı ve takip eden 24 saat içinde önemli ölçüde yükseldi. Şimdi, eğer bu eğilim devam ederse önümüzdeki günlerde olumlu senaryo ETH fiyatının bize 2.400 dolarlık direnç bölgesinin test edileceğini söylüyor.

ETH Fiyat Tahmini

Kısa vadede başka hangi senaryoda ETH fiyatı için çalışabilir? Bu hareket eğer bir A-B-C yapısıysa kanalın direnç seviyesine yakın olan 2.230 dolara doğru bir hareket görebiliriz. Bu yükseliş senaryolarının geçersiz kılınması ise oldukça basit bir harekete bağlı olacak. ETH fiyatı 1.700 doların altına sarkarsa yatırımcıların 1.350 dolara kadar düşüş görmesi muhtemeldir.

ETH/BTC için yapılan teknik analiz, Bitcoin – Ethereum ilişkisinde ilginç bir gelişme olduğunu gösteriyor. Parite Eylül 2022’den bu yana azalan bir kama içinde düşüş gösterdi. Alçalan kama bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir ve bu formasyondan nihai bir kopuşun beklendiği anlamına gelir. Dahası daha önce birçok kez dönüş yaptığı 0,063 bölgesine yakın seyreden fiyat 0,077 bölgesine doğru bir sıçrama başlatabilir. BTC paritesindeki bu senaryo 2.000 dolar üzerindeki hareket beklentisine dair motivasyonu da artırıyor. Uzun vadede ETH sonraki boğa sezonunda daralmaya devam eden arzıyla birlikte psikolojik 5.000 dolar sınırını aşarak yeni bir zirve yapmak isteyecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.