Ethereum Artar Mı? 28 Kasım XRP ve ETH Fiyat Grafiği Analizi

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 36.850 dolar seviyesinde oyalanıyor ve son direnç testi de başarıya ulaşmadı. Aylık kapanış yaklaşırken yatırımcılar yeni zirveler beklese de hacim zayıf. Peki Ethereum ve XRP Coin yatırımcılarını ilerleyen saatlerde neler bekliyor? Güncel grafikler ve fiyat tahminlerini ele alıyoruz.

Ethereum Artar Mı?

Bitcoin haftalardır bu tarz geri çekilmeler yaşıyor ve ardından yeni zirvelere koşuyor. BTC fiyatının son 38.000 dolar testi düşüşten önceki zirve olabilir ancak önceki tepelerde de aynı algı yatırımcıları yanılttı. Kral kripto para birimi istikrarlı biçimde yükselişine devam etti. Şimdilik yakın geçmişin tekrar edip etmeyeceği belirsiz ancak kayıpların yavaş ve sınırlı olması umut verici olabilir.

Ethereum (ETH) cephesine gelirsek yine yeniden 2.000 dolarlık eşik kaybedildi. Fiyat bu bölgeyi aşmak için BlackRock ve Fidelity ETF başvurularını bekledi ve onlara rağmen kazanımlar kalıcı olamadı. 24 Kasım’da 2.137 dolarlık genel dirence yaklaşsa da boğalar bu engeli aşamadı. Bu durum, günün mum çubuğundaki uzun fitilden de görüldüğü üzere kâr satışlarına yol açmış olabilir.

Ayılar fiyatı 20 günlük EMA’nın (1.998 dolar) altına çekmeye çalışıyor. Eğer bunu başarabilirlerse ETH fiyatı 1.904 dolara kadar düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma, çift tepe formasyonunun tamamlanmasına ve 1.834 dolara düşüşe neden olabilir. Ayılar şimdilik 20 günlük EMA’nın altında ancak ilerleyen saatlerde ne olacağı belirsiz.

Eğer ETH fiyatı 20 günlük EMA’dan geri dönerse alıcıların desteğinin güçlü kaldığını göreceğiz ve muhtemelen 2.137 ve 2.200 dolar seviyeleri hedeflenecek.

XRP Coin Fiyat Analizi

Dava sürecinin en verimli günlerinde kötü haberler onu da etkiledi. Eğer Temmuz zaferi son birkaç haftada yaşansaydı XRP Coin fiyatı 1 doların üzerinde yeni zirveler yapabilirdi. Ancak zamanlama her seferinde mükemmel olmuyor. Birçok gelişme yaşandı ve fiyat 22 Kasım’da 0,58 dolardan son kez sıçradı. Ancak satıcılar 0,61 dolarda boğaların önünü kesti. Bu da ayıların 20 günlük EMA’yı dirence çevirmeye çalıştığını gösteriyor.

Eğer 0,56 dolar altında kapanışlar görürsek bu durumda 0,46 dolara kadar satışlar devam edebilir. Tersi senaryoda 0,65 dolarlık satış duvarı hedeflenebilir ancak BTC şimdilik (XRP Coin için) aşağı yönde daha az direnç olduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.